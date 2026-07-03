Красивая пара: Джейсон Стэтхэм появился с Рози Хантингтон-Уайтли на светском мероприятии

Рози Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стэтхэм / © Instagram Рози Хантингтон-Уайтли

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39-летняя британская супермодель и экс-«ангел» Victoria’s Secret — Рози Хантингтон-Уайтли — недавно основала бренд декора для дома Mémoire, в честь которого организовала званый вечер в центре Лондона.

Рози Хантингтон-Уайтли / © Instagram Рози Хантингтон-Уайтли

Поддержать свою возлюбленную пришел 58-летний актер Джейсон Стэтхэм.

Рози Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стэтхэм / © Instagram Рози Хантингтон-Уайтли

Рози появилась на мероприятии в эффектном топе с обнаженной спиной и белых брюках, а Джейсон — в черном классическом костюме.

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На некоторых фото пара позировала в обнимку.

Рози Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стэтхэм / © Instagram Рози Хантингтон-Уайтли

Рози Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стэтхэм / © Instagram Рози Хантингтон-Уайтли

Рози Хантингтон-Уайтли / © Instagram Рози Хантингтон-Уайтли

Отметим, Рози Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стэтхэм познакомились в 2010 году на музыкальном фестивале Coachella, между ними сразу возникла симпатия. Их отношения стремительно развивались несмотря на 20-летнюю разницу в возрасте. В январе 2016-го пара объявила о своей помолвке — актер подарил модели кольцо с бриллиантом в 5 карат. Свадьбу пришлось отложить, так как Рози забеременела. До сих пор пара так и не узаконила официально свои отношения. Сейчас они воспитывают двоих детей — сына и дочь.

Ранее, напомним, загорелая Рози Хантингтон-Уайтли позировала в эффектных купальниках.

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