Красивая пара: Джордж и Амаль Клуни посетили вручение престижной награды в Вашингтоне

В минувшие выходные в США, в Вашингтоне, состоялась церемония вручения Премии Центра Кеннеди. Это ежегодная премия, вручаемая лицам, занимающимся исполнительским искусством, за их вклад в развитие американской культуры. Она ежегодно вручается с 1978 года в декабре и, как правило, в присутствии президента США, а сама церемония завершается гала-концертом в Оперном театре Кеннеди-центра.

Джордж Клуни на церемонии с другими лауреатами / Фото: Associated Press

Одним из лауреатов в этом году стал актер, режиссер, продюсер и правозащитник Джордж Клуни. На мероприятие он прибыл со своей женой - известным адвокатом Амаль Клуни.

Джордж для церемонии надел классический черный смокинг с галстуком-бабочкой и белой рубашкой. На шее у него была надета радужная лента - это логотип церемонии, который символизирует спектр многих навыков в рамках исполнительского искусства. Амаль же сверкала на красной дорожке в потрясающем приталенном платье от Valentino с опущенной линией плеча. Лук она дополнила элегантной укладкой, украшениями и клатчем.

Джордж и Амаль Клуни / Фото: Associated Press

Ранее состоялся гала-ужин, тоже посвященный этому мероприятию. Тогда на Амаль было роскошное длинное платье со шлейфом.

Джордж и Амаль Клуни / Фото: Associated Press

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