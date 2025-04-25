Красивая пара: Мэттью Макконахи и его красавица-жена Камила Алвес вышли вместе в свет

Мэттью Макконахи и его жена Камила Алвес / © Getty Images

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Гала-концерт проводится по инициативе Мэттью Макконахи, музыканта Джека Ингрэма, а также спортивного тренера Мака Брауна. Собранные деньги после мероприятия перечисляются разным бенефициарам, среди которых детские больницы.

Ежегодно это мероприятие семья посещает вместе, а в последние года также берет с собой и троих детей. В этот раз Камила надела роскошное асимметричное платье от бренда Carolina Herrera, которое было представлено брендом в коллекции прет-а-порте весна-лето 2025. Платье было также украшено огромными цветами. Мэттью же отдал предпочтение светлому костюму, белой рубашке и серым туфлям на шнурках.

Мэттью Макконахи и Камила Алвес / © Getty Images

Дети пары выглядели очаровательно. У Мэттью и Камилы два сына — Леви и Ливингстон, а также дачка Вида.

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Мэттью Макконахи, Камила Алвес и их дети / © Getty Images

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