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- Шоу-бизнес
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Красивая пара: Мэттью Макконахи и его красавица-жена Камила Алвес вышли вместе в свет
Актер Мэттью Макконахи и его жена Камила Алвес посетили гала-вечер Mack, Jack & McConaughey 2025, который проводился в рамках ACL Live в городе Остине, который является столицей огромного американского штата Техас.
Гала-концерт проводится по инициативе Мэттью Макконахи, музыканта Джека Ингрэма, а также спортивного тренера Мака Брауна. Собранные деньги после мероприятия перечисляются разным бенефициарам, среди которых детские больницы.
Ежегодно это мероприятие семья посещает вместе, а в последние года также берет с собой и троих детей. В этот раз Камила надела роскошное асимметричное платье от бренда Carolina Herrera, которое было представлено брендом в коллекции прет-а-порте весна-лето 2025. Платье было также украшено огромными цветами. Мэттью же отдал предпочтение светлому костюму, белой рубашке и серым туфлям на шнурках.
Дети пары выглядели очаровательно. У Мэттью и Камилы два сына — Леви и Ливингстон, а также дачка Вида.