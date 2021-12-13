Красивая пара: Мэттью МакКонахи посетил премьеру с женой Камилой

Супруги посетили мероприятие в Калифорнии.

Мэттью МакКонахи и его супруга Камила Алвес посетили премьеру мультфильма "Зверопой-2", которая состоялась в Лос-Анджелесе, в Греческом театре. Актер озвучил в мультфильме одного из главных персонажей - коалу Бастера Муна.

Для красной дорожки актер надел коричневый костюм-тройку, черную шелковую рубашку и черные ботинки. Волосы Мэттью зачесал назад. А вот Камила надела длинное платье нежно-кремового цвета с американской проймой. Наряд был выполнен из тонкого шифона с оборками и имел асимметричный подол, образ она дополнила крупными серьгами в ушах, макияжем в нюдовой гамме и прозрачными туфлями, а волосы собрала в хвост.

Камила Алвес и Мэттью МакКонахи / Getty Images

Также мероприятие посетили и другие актеры, среди которых были Скарлетт Йоханссон, Боно, Риз Уизерспун с дочерью, Холзи, и Тори Келли.

Скарлетт Йоханссон / Getty Images

Риз Уизерспун / Getty Images

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