Красивая пара: Милли Бобби Браун впервые показала красивые фотографии со своей свадьбы в Италии

Вместе они уже несколько лет, а свадьба состоялась в Италии.

Звезда сериала "Очень странные дела" 20-летняя - Милли Бобби Браун - вышла замуж и показал фото с праздника. Ее супругом стал 22-летний сын знаменитого рок-музыканта Джона Бон Джови - Джейк.

Свадьба на самом деле состоялась еще в мае и на церемонии присутствовали только члены семьи и самые близкие друзья Милли и Джейка.

В прошлом месяце они решили сыграть еще одну свадьбу - более пышную и большую. Мероприятие состоялось в Италии, в Тоскане. К алтарю невеста шла в белом кружевном платье от бренда Galia Lahav с глубоким декольте и длинной фатой, а 22-летний жених был в белом смокинге.

После торжественной части Милли еще несколько раз меняла наряды. Свадебная фотосессия также проводилась на территории роскошного старинного поместья в Италии.

Напомним, что Браун и Бонджови объявили о своей помолвке после почти двухлетнего знакомства. О том, как ей сделали предложение Милли рассказала на одном из популярны шоу.

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