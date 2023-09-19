Красивая пара на фэшн-шоу: Рози Хантингтон-Уайтли в ярких мюлях с мехом, Джейсон Стэтхэм – в свитере цвета хаки

Пара посетила Неделю моды в Лондоне.
36-летняя Рози Хантингтон-Уайтли со своим любимым – 56-летним Джейсоном Стэтхэмом – посетила показ бренда Burberry, который состоялся в рамках Лондонской недели моды.
Пару сфотографировали перед началом фэшн-шоу. Стэтхэм позировал, обнимая любимую.
Модель надела классический тренч, опоясавшись поясом. Верхнюю одежду она скомбинировала с желтыми мюлями на шпильках с мехом и цветами из ткани.
Рози распустила волосы, надела на лицо стильные солнцезащитные очки, уши украсила лаконичными бриллиантовыми серьгами и завершила лук белым педикюром.
Джейсон выбрал черную куртку, свитер цвета хаки, черные брюки и черные ботинки на грубой подошве. Аутфит актер завершил стильными очками.
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