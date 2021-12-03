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Красивая пара: Ники Хилтон посетила церемонию вместе с мужем-миллиардером

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Красивая пара: Ники Хилтон посетила церемонию вместе с мужем-миллиардером

Ники Хилтон с мужем / Getty Images

Сестра Пэрис Хилтон продемонстрировала элегантный наряд на мероприятии.

Ники Хилтон активно ведет свою светскую жизнь, ведь за последние несколько недель посетила не одно мероприятие, где демонстрировала роскошные наряды, обувь и дорогие украшения. 2 декабря знаменитость опять вышла в свет, но в этот раз с мужем - банкиром и предпринимателем Джеймсом Ротшильдом.

Пара посетила церемонию вручения награды Woman Of Leadership Award, которая состоялась в Вашингтоне. Ники надела на мероприятие главный тренд года - бархатный брючный костюм с шелковыми лацканами, который дополнила шелковым топом в бельевом стиле и клатчем с цветком.

Волосы Хилтон были уложены в строгую вечернюю прическу, а на лице визажисты сделали ей нежный макияж. Также в свой вечерний ансамбль она добавила ювелирные украшения - бриллиантовое колье и серьги-пусеты.

Ники Хилтон с мужем / © Getty Images
Ники Хилтон с мужем / Getty Images

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