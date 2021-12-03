Красивая пара: Ники Хилтон посетила церемонию вместе с мужем-миллиардером

Сестра Пэрис Хилтон продемонстрировала элегантный наряд на мероприятии.

Ники Хилтон активно ведет свою светскую жизнь, ведь за последние несколько недель посетила не одно мероприятие, где демонстрировала роскошные наряды, обувь и дорогие украшения. 2 декабря знаменитость опять вышла в свет, но в этот раз с мужем - банкиром и предпринимателем Джеймсом Ротшильдом.

Пара посетила церемонию вручения награды Woman Of Leadership Award, которая состоялась в Вашингтоне. Ники надела на мероприятие главный тренд года - бархатный брючный костюм с шелковыми лацканами, который дополнила шелковым топом в бельевом стиле и клатчем с цветком.

Волосы Хилтон были уложены в строгую вечернюю прическу, а на лице визажисты сделали ей нежный макияж. Также в свой вечерний ансамбль она добавила ювелирные украшения - бриллиантовое колье и серьги-пусеты.

Ники Хилтон с мужем / Getty Images

Читайте также: