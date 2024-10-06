Красивая пара: новоиспеченные родители Сьюки Уотерхаус и Роберт Паттинсон вышли вместе в свет

Они позировали обнявшись и много улыбались.
Певица Сьюки Уотерхаус и актер Роберт Паттинсон появились вместе на светском мероприятии в Лос-Анджелесе - турнире с поло. Пара позировала перед фотографами обнявшись.
Сьюки надела черное платье от бренда Antonio Marras из коллекции весна-лето 2025. Наряд имел глубокое V-образное декольте и цветочный крупный принт. Носила звезда платье с широким черным поясом, туфлями со шнурками и солнцезащитными очками. Также Сьюки уложила волосы в стильную прическу и сделала макияж.
Роберт же отдал предпочтение синему костюму, который надел с белой рубашкой и туфлями. Также актер дополнил образ очками.
Напомним, что пара недавно стала впервые родителями и поженилась. У них родилась дочь, однако имени девочки они пока не называют и не показывали поклонникам ее лица. Но буквально после родов Сьюки появилась на обложке глянца с их новорожденной дочерью.
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