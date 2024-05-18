Красивая пара: Ричард Гир с женой Алехандрой посетила Каннский кинофестиваль

Голливудский актер Ричард Гир редкий гость на светских мероприятиях в последние годы и мало где снимается, но порадовал поклонников выйдя на красную дорожку кинофестиваля во Франции. Международный Каннский кинофестиваль 74-летний актер посетил со своей женой - 41-летней Алехандрой Сильвой.

Ричард Гир и Алехандра Сильва / Фото: Associated Press

На красной дорожке пара украла все внимание публики и фотографов. Супруги красиво позировали обнимаясь, иногда проявляли чувства.

Гир был полностью седой. Актер надел черный классический костюм, белую рубашку и галстук-бабочку.

Ричард Гир и Алехандра Сильва / Фото: Associated Press

Алеханда же была в нежном бальном платье с с юбкой А-силуэта. У ее наряда не было бретелек, а на груди и юбке его украшала аппликация в виде цветов цветов и листьев.

Ричард Гир и Алехандра Сильва / Фото: Associated Press

Ричард Гир и Алехандра Сильва / Фото: Associated Press

Напомним, что официально Гир и Сильва поженились в 2018 году в поместье Гира в Паунд-Ридж и в начале февраля 2019 года у пары родился сын Александр, а затем, в 2020-м, – еще один сын.

Кинофестиваль они посетили в этом году, поскольку там состоялась премьера фильма "О, Канада", где актер сыграл главную роль.

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