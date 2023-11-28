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Красивая пара: Рози Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стэтхэм на "Формуле-1" в Абу-Даби

Автор
Юлия Кудринская
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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Красивая пара: Рози Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стэтхэм на "Формуле-1" в Абу-Даби

Джейсон Стэтхэм и Рози Хантингтон-Уайтли на на "Формуле-1" в Абу-Даби/instagram.com/jasonstatham

В столице ОАЭ прошла последняя гонка "Формулы-1" сезона 2023 года, которую посетили многие знаменитости.

36-летняя супермодель и экс-"ангел" Victoria's Secret - Рози Хантингтон-Уайтли – вместе со своим возлюбленным – актером Джейсоном Стэтхэмом посетили Гран-при Абу-Даби. Фотографии со спортивного мероприятия опубликовал в своем Instagram актер. Возлюбленные запечатлены во время гонки на трибунах и просто во время прогулки.

(листайте фото вправо)

Рози надела белый топ, джинсовую рубашку и обтягивающие брюки, а Джейсон отдал предпочтение total black-луку.

Также Стэтхэм успел сделать фото с японским гонщиком Юки Цинода.

Напомним, принцесса Евгения также посетила Гран-при "Формулы-1". Внучка покойной королевы Елизаветы была в компании мужа Джека Бруксбэнка. Пару заметили фотографы в компании супермодели Наоми Кэмпбелл, когда они болтали на улице.

Принцесса Евгения / © Getty Images
Принцесса Евгения / Фото: Getty Images

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Дата публикации
Просмотры
267
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