Красивая пара: Рози Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стэтхэм на "Формуле-1" в Абу-Даби

В столице ОАЭ прошла последняя гонка "Формулы-1" сезона 2023 года, которую посетили многие знаменитости.
36-летняя супермодель и экс-"ангел" Victoria's Secret - Рози Хантингтон-Уайтли – вместе со своим возлюбленным – актером Джейсоном Стэтхэмом посетили Гран-при Абу-Даби. Фотографии со спортивного мероприятия опубликовал в своем Instagram актер. Возлюбленные запечатлены во время гонки на трибунах и просто во время прогулки.
(листайте фото вправо)
Рози надела белый топ, джинсовую рубашку и обтягивающие брюки, а Джейсон отдал предпочтение total black-луку.
Также Стэтхэм успел сделать фото с японским гонщиком Юки Цинода.
Напомним, принцесса Евгения также посетила Гран-при "Формулы-1". Внучка покойной королевы Елизаветы была в компании мужа Джека Бруксбэнка. Пару заметили фотографы в компании супермодели Наоми Кэмпбелл, когда они болтали на улице.
Читайте также:
- В рубашке на голое тело и шортах-трусах: Хайди Клум в смелом образе сходила на "Формулу-1"
- Веселый и без Меган: принца Гарри запечатлели на Гран-при "Формулы-1"
- Красивая пара на фэшн-шоу: Рози Хантингтон-Уайтли в ярких мюлях с мехом, Джейсон Стэтхэм – в свитере цвета хаки
- В пестрой блузке Versace и мини-юбке: Шакира посетила гонку "Формулы-1" в Барселоне