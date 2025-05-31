Красивая пара: Синди Кроуфорд поздравила мужа с 27-летием их свадьбы и показала архивные фото

Синди Кроуфорд и Рэнди Гербер / © Getty Images

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Супермодель 90-х Синди Кроуфорд поздравила своего мужа Рэнди Гербера с 27-й годовщиной их свадьбы. В своем Instagram 59-летняя звезда опубликовала два пляжных снимка: один недавний, другой — из молодости.

«С годовщиной! 27 лет с этим невероятным человеком. Я чувствую себя благословенной, что ты рядом со мной во всех взлетах и падениях, которые приносит жизнь. Благодарна тебе за твою силу, поддержку и защиту — для меня и наших детей. Надеюсь, это только начало! Я люблю тебя!», — подписала фото Кроуфорд.

Синди Кроуфорд и Рэнди Гербер / © Instagram Синди Кроуфорд

Синди Кроуфорд и Рэнди Гербер / © Instagram Синди Кроуфорд

Пара поженилась 29 мая 1998 года и в браке у них родилось двое детей Кайя и Пресли. Ранее модель также показывала снимок, который был сделан в день их свадьбы, которая, кстати, проходила на пляже. Звезда в важный день носила белое мини-платье.

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Синди Кроуфорд и Рэнди Гербер / © Instagram Синди Кроуфорд

Синди Кроуфорд и Рэнди Гербер / © Instagram Синди Кроуфорд

Синди Кроуфорд и Рэнди Гербер / © Instagram Синди Кроуфорд

Синди Кроуфорд / © Getty Images Кайя Гербер и Синди Кроуфорд / © Associated Press Кайя Гербер и Синди Кроуфорд / © Getty Images Синди Кроуфорд и Ренди Гербер / © Associated Press © Associated Press Синди Кроуфорд / © Getty Images Синди Кроуфорд / © Getty Images Синди Кроуфорд / © Associated Press Синди Кроуфорд / © Getty Images Кайя Гербер и Синди Кроуфорд / © Getty Images Синди Кроуфорд / © Instagram Синди Кроуфорд Синди Кроуфорд / © Associated Press Синди Кроуфорд и Ренди Гербер / © Associated Press Синди Кроуфорд / © Associated Press