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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
216
Время на прочтение
1 мин

Красивая пара: Синди Кроуфорд поздравила мужа с 27-летием их свадьбы и показала архивные фото

Они вместе с 90-х и выростили в браке двоих детей.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Синди Кроуфорд и Рэнди Гербер

Синди Кроуфорд и Рэнди Гербер / © Getty Images

Супермодель 90-х Синди Кроуфорд поздравила своего мужа Рэнди Гербера с 27-й годовщиной их свадьбы. В своем Instagram 59-летняя звезда опубликовала два пляжных снимка: один недавний, другой — из молодости.

«С годовщиной! 27 лет с этим невероятным человеком. Я чувствую себя благословенной, что ты рядом со мной во всех взлетах и падениях, которые приносит жизнь. Благодарна тебе за твою силу, поддержку и защиту — для меня и наших детей. Надеюсь, это только начало! Я люблю тебя!», — подписала фото Кроуфорд.

Синди Кроуфорд и Рэнди Гербер / © Instagram Синди Кроуфорд

Синди Кроуфорд и Рэнди Гербер / © Instagram Синди Кроуфорд

Синди Кроуфорд и Рэнди Гербер / © Instagram Синди Кроуфорд

Синди Кроуфорд и Рэнди Гербер / © Instagram Синди Кроуфорд

Пара поженилась 29 мая 1998 года и в браке у них родилось двое детей Кайя и Пресли. Ранее модель также показывала снимок, который был сделан в день их свадьбы, которая, кстати, проходила на пляже. Звезда в важный день носила белое мини-платье.

Синди Кроуфорд и Рэнди Гербер / © Instagram Синди Кроуфорд

Синди Кроуфорд и Рэнди Гербер / © Instagram Синди Кроуфорд

Синди Кроуфорд и Рэнди Гербер / © Instagram Синди Кроуфорд

Синди Кроуфорд и Рэнди Гербер / © Instagram Синди Кроуфорд

Синди Кроуфорд и Рэнди Гербер / © Instagram Синди Кроуфорд

Синди Кроуфорд и Рэнди Гербер / © Instagram Синди Кроуфорд

Синди Кроуфорд / © Getty Images

Синди Кроуфорд / © Getty Images

Кайя Гербер и Синди Кроуфорд / © Associated Press

Кайя Гербер и Синди Кроуфорд / © Associated Press

Кайя Гербер и Синди Кроуфорд / © Getty Images

Кайя Гербер и Синди Кроуфорд / © Getty Images

Синди Кроуфорд и Ренди Гербер / © Associated Press

Синди Кроуфорд и Ренди Гербер / © Associated Press

Сінді Кроуфорд / © Associated Press

© Associated Press

Синди Кроуфорд / © Getty Images

Синди Кроуфорд / © Getty Images

Синди Кроуфорд / © Getty Images

Синди Кроуфорд / © Getty Images

Синди Кроуфорд / © Associated Press

Синди Кроуфорд / © Associated Press

Синди Кроуфорд / © Getty Images

Синди Кроуфорд / © Getty Images

Кайя Гербер и Синди Кроуфорд / © Getty Images

Кайя Гербер и Синди Кроуфорд / © Getty Images

Синди Кроуфорд / © Instagram Синди Кроуфорд

Синди Кроуфорд / © Instagram Синди Кроуфорд

Синди Кроуфорд / © Associated Press

Синди Кроуфорд / © Associated Press

Синди Кроуфорд и Ренди Гербер / © Associated Press

Синди Кроуфорд и Ренди Гербер / © Associated Press

Синди Кроуфорд / © Associated Press

Синди Кроуфорд / © Associated Press

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Дата публикации
Количество просмотров
216
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