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- Шоу-бизнес
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Красивая пара: Синди Кроуфорд поздравила мужа с 27-летием их свадьбы и показала архивные фото
Они вместе с 90-х и выростили в браке двоих детей.
Супермодель 90-х Синди Кроуфорд поздравила своего мужа Рэнди Гербера с 27-й годовщиной их свадьбы. В своем Instagram 59-летняя звезда опубликовала два пляжных снимка: один недавний, другой — из молодости.
«С годовщиной! 27 лет с этим невероятным человеком. Я чувствую себя благословенной, что ты рядом со мной во всех взлетах и падениях, которые приносит жизнь. Благодарна тебе за твою силу, поддержку и защиту — для меня и наших детей. Надеюсь, это только начало! Я люблю тебя!», — подписала фото Кроуфорд.
Пара поженилась 29 мая 1998 года и в браке у них родилось двое детей Кайя и Пресли. Ранее модель также показывала снимок, который был сделан в день их свадьбы, которая, кстати, проходила на пляже. Звезда в важный день носила белое мини-платье.