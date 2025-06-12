Красивая пара: "Супермен" Генри Кавилл вышел в свет с матерью своего ребенка

Генри Кавилл и Натали Вискузо / © Getty Images

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На этой неделе пара посетила вместе 71-й кинофестиваль в Таормине. Они выглядели элегантно и гламурно, а Генри к тому же продемонстрировал и новую прическу — актер отрастил волосы, которые как оказалось у него вьются. Носил он классический смокинг, белую рубашку и галстук-бабочку.

Натали же выбрала для красной дорожки кинофестиваля длинное шелковое платье-балахон от Taller Marmo с асимметричным подолом. Платье она дополнила золотистыми босоножками на каблуках, клатчем с вышивкой и романтической прической с локонами.

Генри Кавилл и Натали Вискузо / © Getty Images

Напомним, что у Генри и Натали недавно родился ребенок. О пополнении стало известно благодаря папарацци, заснявшим пару с коляской в Австралии. Пол, имя и дата рождения ребенка пока неизвестны. Ранее, когда Натали была еще беременна, пару несколько раз видели вместе. Тогда живот женщины был уже заметен под одеждой.

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Также Генри иногда публикует совместные фото с любимой в Instagram.