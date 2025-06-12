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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
158
Время на прочтение
1 мин

Красивая пара: "Супермен" Генри Кавилл вышел в свет с матерью своего ребенка

42-летний актер Генри Кавилл, известный многим по сериалу «Ведьмак» и фильму «Супермен», уже несколько лет в отношениях с Натали Вискузо.

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Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Генри Кавилл и Натали Вискузо

Генри Кавилл и Натали Вискузо / © Getty Images

На этой неделе пара посетила вместе 71-й кинофестиваль в Таормине. Они выглядели элегантно и гламурно, а Генри к тому же продемонстрировал и новую прическу — актер отрастил волосы, которые как оказалось у него вьются. Носил он классический смокинг, белую рубашку и галстук-бабочку.

Натали же выбрала для красной дорожки кинофестиваля длинное шелковое платье-балахон от Taller Marmo с асимметричным подолом. Платье она дополнила золотистыми босоножками на каблуках, клатчем с вышивкой и романтической прической с локонами.

Генри Кавилл и Натали Вискузо / © Getty Images

Генри Кавилл и Натали Вискузо / © Getty Images

Напомним, что у Генри и Натали недавно родился ребенок. О пополнении стало известно благодаря папарацци, заснявшим пару с коляской в Австралии. Пол, имя и дата рождения ребенка пока неизвестны. Ранее, когда Натали была еще беременна, пару несколько раз видели вместе. Тогда живот женщины был уже заметен под одеждой.

Также Генри иногда публикует совместные фото с любимой в Instagram.

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Дата публикации
Количество просмотров
158
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