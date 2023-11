Красивая пара: супруги Бехати Принслу и Адам Левин вышли вместе в свет и рассекретили пол третьего ребенка

Супруги Бехати Принслу и Адам Левин вместе посетили мероприятие в Нью-Йорке 3 ноября - 38-ю ежегодную церемонию введения в Зал славы рок-н-ролла. Это масштабное музыкальное шоу, во время которого музыканты получают заслуженное признание от экспертов музыкальной индустрии.

В этом году среди тех, чьи имена появятся в Зале славы рок-н-ролла, будут: певицы Кейт Буш и Шерил Кроу, рэп-дива Мисси Эллиотт, рэп-метал-группа Rage Against the Machine, мужская вокальная группа The Spinners, а также музыканты Джордж Майкл и Вилли Нельсон.

Бехати и Адам же в этом году были просто среди гостей мероприятия и вышли на красную дорожку для фото. Модель надела черное обтягивающее платье, которое дополнила поясом с золотой пряжкой, кожаными сапогами и укороченной косухой с вышивкой на рукавах. Макияж она сделала с черными стрелками и коричневой помадой. Адам в этот раз появился в сером пальто, джинсовой рубашке и черных брюках.

Бехати Принслу и Адам Левин / Фото: Associated Press

Также на этой неделе Бехати присоединилась к актрисам Саре Райт Олсен и Терезе Палмер в их подкасте The Mother Daze, чтобы обсудить рождение своих детей: дочерей Джио Грейс и Дасти Роуз, а также третьего ребенка, который родился в январе этого года. Как оказалось, у пары родился сын. Адам перерезал малышу пуповину, а родился ребенок на 10 дней позже срока. Также семья переехала в Санта-Барбару, штат Калифорния, сообщает издание People.

