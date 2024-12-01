Красивая пара: внук Грейс Келли - Пьер Казираги - вышел в свет с женой и сыновьями

Внук легендарной княгини Монако Грейс Келли - 37-летний красавец Пьер Казираги - вышел в свет с женой-аристократкой Беатриче Борромео. Пара посетила особый праздник - Национальный день Монако. Мероприятие проводилось на территории дворца Монако.

Пьер - сын сын принцессы Каролины Гримальди и ее второго мужа Стефано Казираги, он занимает восьмое место в линии наследования трона Монако, а также как член семьи посещает подобные мероприятия. В этот раз Пьер и Беатриче взяли с собой на празднование сыновей - Стефано и Франческо.

Поскольку семья сотрудничает с Модным домом Christian Dior, то они пришли одетые в наряды от этого бренда. Пьер надел серый костюм в сочетании с белой рубашкой и галстуком, а Беатриче отдала предпочтение костюму с юбкой и жакетом, которые дополнила шляпкой с вуалью, перчатками и сумкой Lady Dior, названой в честь принцессы Дианы.

Пьер Казираги и Беатриче Борромео / Фото: Getty Images

Также это мероприятие в Монако посетили также князь Альбер, княгиня Шарлин и их близнецы - принцесса Габриэлла и принц Жак. Среди других знаменитых членов семьи можно было увидеть Шарлотту Казираги - старшую сестру Пьера.

Шарлотта Казираги с сыновьями / Фото: Getty Images

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