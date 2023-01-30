Красивая пара: звезда "Аватара" Сэм Уортингтон на светском мероприятии с женой

Уже 20 лет на этом мероприятии отмечают заслуги выдающихся австралийцев, занявших видное место в индустрии развлечений США.

Австралийский актер Сэм Уортингтон, получивший всемирную известность благодаря главным ролям в серии фильмов "Аватар" (являющегося самым кассовым фильмом всех времен), вышел в свет со своей женой - моделью Ларой Бингл.

Пара посетила мероприятие в Лос-Анджелесе - гала-концерт G'Day USA Arts Gala. Мероприятие является ежегодным и организовано Американско-австралийской ассоциацией.

Для своего появления перед фотокамерами супруги выбрали довольно лаконичные наряды, отдав предпочтение черному цвету. Сэм надел черный костюм и рубашку, также он отказался от галстука, добавив образу таким образом немного непринужденности.

Сэм Уортингтон / Фото: Associated Press

А вот Лара выбрала однотонное шелковое платье с американской проймой, которое сочетала с лаконичными босоножками на каблуках. Ее образ завершили легкий макияж, прическа с собранными волосами, а также черный маникюр.

Сэм Уортингтон / Фото: Associated Press

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