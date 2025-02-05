Красивая Приянка Чопра в полупрозрачном платье снялась для глянца

42-летняя индийская актриса, модель и "Мисс мира - 2000" - Приянка Чопра – стала главной звездой нового выпуска Harper's Bazaar UK. На обложке мартовского номера глянца она запечатлена в черном прозрачном платье Fendi с блестящей аппликацией, которая прикрывает ее грудь. Образ актрисы дополняет колье в виде змеи от Bulgari.

Приянка примерила и другие интересные наряды: сатиновое асимметричное платье от Atlien, которое дополнила кожаными босоножками от Polo Ralph Lauren, а также шелковое платье на тонких бретельках от Fendi, которое роскошными колье и браслетом Bulgari.

На лице Чопры был натуральный макияж с акцентом на алую помаду, а ее волосы естественно развевались.

В интервью журналу актриса о своей карьере, работе в Болливуде и романе с поп-рок-звездой – Ником Джоносом, который 1 декабря 2018 года стал ее мужем. Они устроили трехдневное торжество в традициях как индийской, так и западной культур. В январе 2022 года у них с помощью суррогатного материнства родилась дочь Мальти Мэри.

"Я хотела быть с кем-то, кто хотел семью. Ему было 25, а мне - 35, поэтому я предполагала, что он этого не хочет, по крайней мере, в ближайшее время", - признается Приянка. Кроме того, после серии неудачных отношений она искала пять непререкаемых качеств в своем будущем Мистере Совершенстве. "Первое — честность, потому что были времена в некоторых из моих предыдущих отношений, когда я страдала от нечестности. Второе — он должен был ценить ценность семьи. Третье: он должен был очень серьезно относиться к своей профессии, потому что я очень серьезно отношусь к своей. Четвертое: я хотела кого-то креативного и с воображением, чтобы мечтать вместе со мной о большем. И пятое: я хотела кого-то, у кого были бы драйв и амбиции, как у меня", - рассказала актриса.

Ранее, напомним, Приянка Чопра показала фото с отдыха с мужем и дочерью.

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