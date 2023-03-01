Красивая Рози Хантингтон-Уайтли в прозрачном платье блеснула нижним бельем на Неделе моды в Париже

35-летняя модель в соблазнительном луке сходила на фэшн-шоу.

Рози Хантингтон-Уайтли посетила показ бренда Saint Laurent сезона осень-зима 2023-2024, который состоялся в рамках Недели моды в Париже.

Там модель появилась в пикантном аутфите. Она надела бордовое трикотажное платье макси, сквозь которое просвечивалось нижнее белье. Декольте Рози выглядело привлекательно.

Рози Гантингтон-Уайтли / Фото: Getty Images

Также Хантингтон-Уайтли надела темно-бордовую кожанку из весенней коллекции 2023 года Saint Laurent и босоножки в тон наряду.

Модель распустила волосы, накрасила губы коричневой помадой, уши украсила золотыми серьгами, а пальцы – бриллиантовыми кольцами. Белый маникюр и педикюр завершили аутфит.

Напомним, фэшн-шоу посетила также Зоя Кравиц, которая появилась в асимметричном мини-платье с одним длинным рукавом и оборками в зоне декольте, которое она сочетала с плотными колготами с эффектом латексного блеска.

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