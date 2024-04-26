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Красивая семья: Мэттью МакКонахи и его супруга Камила Алвес посетили гала-концерт с тремя детьми

Красивая семья: Мэттью МакКонахи и его супруга Камила Алвес посетили гала-концерт с тремя детьми

Мэттью Макконахи и Камила Алвес / Фото: Getty Images

Оскароносный актер и его супруга Камила Алвес посетили 12-й ежегодный благотворительный гала-концерт. Мероприятие прошло в городе Остине, штат Техас.

Гала-концерт проводится по инициативе Мэттью МакКонахи, музыканта Джека Ингрэма, а также спортивного тренера Мака Брауна.

Собранные деньги после мероприятия перечисляются разным бенефициарам, среди которых разные детские больницы.

Ежегодно на это важное для него событие Мэттью приходит с женой -  Камилой Алвес. В этом году пара взяла с собой еще и своих троих детей: сыновей Леви и Ливингстона, а также дочь Виду.

Мэттью Макконахи, Камила Алвес и их дети / © Getty Images
Мэттью Макконахи, Камила Алвес и их дети / Фото: Getty Images

Камила надела на мероприятие черное обтягивающее платье длины миди, которое идеально сидело на ее фигуре. У наряда были опущенные бретельки, а декольте украшала бахрома из бисера. Лук женщина дополнила черными туфлями, трендовой мокрой укладкой, а также несколькими украшениями. На Мэттью был серый костюм и светлая рубашка.

Мэттью Макконахи и Камила Алвес / © Getty Images
Мэттью Макконахи и Камила Алвес / Фото: Getty Images

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