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- Шоу-бизнес
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Красивая семья: Ники Хилтон появилась на публике с мужем-миллионером и дочками
Младшая сестра Пэрис Хилтон — Ники — посетила Лондон, чтобы появится на тринадцатом дне Уимблдонского теннисного турнира. Это мероприятие она посетила со своим мужем-миллионером Джеймсом Ротшильдом.
Пару сфотографировали на улице, когда они шли на турнир. Ники носила в тот день лаконичное длинное белое платье из легкой натуральной ткани, которое дополнила полосатым жакетом с двумя пуговицами. Также свой аутфит светская львица разбавила бриллиантовыми серьгами, украшениями от своего бренда Theo Grace, очками в коричневой оправе, серыми туфлями и небольшой сумкой от Brunello Cucinelli.
Джеймс надел на теннисный чемпионат синий костюм из натуральной ткани в стиле кэжуал, который носил с лоферами, очками и голубой рубашкой.
Вероятно после Уимблдона пара сразу отправилась домой в Нью-Йорк, поскольку 15 июля Ники вместе со своими двумя дочками Лили-Грейс и Теодорой посетила праздничное мероприятия. Ники носила в тот день полосатое мини-платье с рукавами до локтя, эспадрильи, а в ее руке была коричневая сумка от бренда Miu Miu, основанного Миуччей Прада.