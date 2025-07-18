Красивая семья: "Тор" Крис Хемсворт на премьере сериала с женой и сыновьями

Эльза Патаки и Крис Хемсворт / © Getty Images

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Крис Хемсворт с женой Эльзой Патаки посетили Лондон, где появились на премьере мини-сериала Limitless: Live Better Now. Мероприятие прошло в кинотеатре Odeon Luxe Leicester Square.

Хемсворт позировал перед фотографами в синем костюме, который носил в сочетании с рубашкой и белой майке. Также актер дополнил образ черными лоферами и несколькими украшениями на шее. Эльза, которая позировала с мужем в обнимку, надела на мероприятие гламурное мини-платье состоящее из двух частей — нижнего платья на тонких бретельках, а также верхнего платья-сетки, которое было полностью усыпано стразами. Образ она дополнила гламурными босоножками с камнями.

Эльза Патаки и Крис Хемсворт / © Getty Images

Также к ним присоединились их сыны-близнецы — Тристан и Саша. У Криса и Эльзы еще есть старшая дочь Индия Роуз, но она на это мероприятие не пришла.

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Эльза Патаки, Крис Хемсворт и их дети / © Getty Images

Презентация фильма была особенной для Криса, ведь это документальный трехсерийный сериал от National Geographic и актер в нем попытался исполнить особую миссию — найти способ прожить долгую и лучшую жизнь. Судя по трейлеру, Хемсворту в сериале предстоит пройти три научно обоснованных и сложнейших испытания: он взбирается по ледяному скалодрому высотой 180 метров в швейцарских Альпах, тренируется с южнокорейским спецназом и даже играет на барабанах на концерте Эда Ширана.