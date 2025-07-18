ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
106
Время на прочтение
1 мин

Красивая семья: "Тор" Крис Хемсворт на премьере сериала с женой и сыновьями

Звезда фильмов вселенной Marvel снялся в документальном сериале.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Эльза Патаки и Крис Хемсворт

Эльза Патаки и Крис Хемсворт / © Getty Images

Крис Хемсворт с женой Эльзой Патаки посетили Лондон, где появились на премьере мини-сериала Limitless: Live Better Now. Мероприятие прошло в кинотеатре Odeon Luxe Leicester Square.

Хемсворт позировал перед фотографами в синем костюме, который носил в сочетании с рубашкой и белой майке. Также актер дополнил образ черными лоферами и несколькими украшениями на шее. Эльза, которая позировала с мужем в обнимку, надела на мероприятие гламурное мини-платье состоящее из двух частей — нижнего платья на тонких бретельках, а также верхнего платья-сетки, которое было полностью усыпано стразами. Образ она дополнила гламурными босоножками с камнями.

Эльза Патаки и Крис Хемсворт / © Getty Images

Эльза Патаки и Крис Хемсворт / © Getty Images

Также к ним присоединились их сыны-близнецы — Тристан и Саша. У Криса и Эльзы еще есть старшая дочь Индия Роуз, но она на это мероприятие не пришла.

Эльза Патаки, Крис Хемсворт и их дети / © Getty Images

Эльза Патаки, Крис Хемсворт и их дети / © Getty Images

Презентация фильма была особенной для Криса, ведь это документальный трехсерийный сериал от National Geographic и актер в нем попытался исполнить особую миссию — найти способ прожить долгую и лучшую жизнь. Судя по трейлеру, Хемсворту в сериале предстоит пройти три научно обоснованных и сложнейших испытания: он взбирается по ледяному скалодрому высотой 180 метров в швейцарских Альпах, тренируется с южнокорейским спецназом и даже играет на барабанах на концерте Эда Ширана.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie