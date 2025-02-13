Красивая семья: Зои Салдана вышла на красную дорожку с сестрой и тремя сыновьями

Актриса привела поддержку на это мероприятие.
Зои Салдана посетила 40-й ежегодный Международный кинофестиваль в Санта-Барбаре, где стала лауреатом премии American Riviera Award. Появилась на этом мероприятии актриса в черном платье расшитом пайетками от бренда Thom Browne. Это был простой элегантный и довольно гламурный лук, который она также дополнила серьгами с камнями, ярким макияжем и прической с черной лентой в волосах.
Посетила церемонию актриса со своей сестрой Сисли Салдана - кинопродюсером.
Также актриса привела на вручение этой церемонии троих сыновей. Они редкие гости на подобных мероприятиях.
Мальчиков она родила в браке с итальянским художником Марко Перего. Они тайно поженились в июне 2013 года в Лондоне и оба взяли двойную фамилию.
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