Красиво и патриотично: украинская модель Алина Байкова делится эффектными фото в купальниках

Даже для пляжа она выбрала патриотичный наряд.

Украинка Алина Байкова - известная модель принимавшая участие в показах многих известных брендов, среди которых были такие Модные дома как: Dior, John Galliano, Dolce & Gabbana и Zac Posen, показала фото с отдыха.

Алина Байкова / Фото: Instagram Алины Байковой

Звезда живет много лет в Нью-Йорке, но решила отправится в Майами к океану, чтобы немного отдохнуть, откуда и делится эффектными снимками с поклонниками.

Алина опубликовала кадры в купальниках желтого и желто-синего цвета, но даже на пляже она не забывает поддерживать Украину, поскольку можно заметить, что на них прикреплены маленькие пины с флагом Украины. Образы она дополняет стильными солнцезащитными очками и лаконичными серьгами.

Алина Байкова / Фото: Instagram Алины Байковой

Алина Байкова / Фото: Instagram Алины Байковой

По пути на пляж красавица дополняет курортный образ короткими джинсовыми шортами, легкой белой рубашкой и сумкой от Christian Dior.

Алина Байкова / Фото: Instagram Алины Байковой

Ранее мы раасказывали как модель Алина Байкова вышла в свет в гламурном наряде в фиолетовых и сине-желтых тонах. Она посетила вечеринку посвященную запуску реалити-шоу Going Home with Tyler Cameron, которое состоялось в Нью-Йорке.

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