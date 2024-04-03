Красиво и трогательно: известный скрипач сыграл в Гостомельском аэропорту рядом с разрушенной "Мрией"

Василий Попадюк, скрипач и композитор, сыграл "Элегию" — собственное произведение, щемящее и заунывное, рядом с разрушенной "Мрией". Эта акция была посвящена годовщине освобождения Киевщины: Гостомеля, Бучи, Ирпеня.

27 февраля 2022 года навсегда запечатлевается в истории Украины. В результате вражеской бомбардировки аэропорта "Антонов" в Гостомеле был уничтожен легендарный самолет Ан-225 "Мрия". Символ украинской мечты и величия "Мрия" погибла, но не исчезла. Она превратилась в символ несокрушимости и надежды.

Украинский скрипач Василий Попадюк, концерт которого 4 апреля состоится в Киеве, решил почтить память "Мрии". Он сыграл на скрипке у разрушенного самолета, выразив свои чувства через искусство.

"Во-первых, я очень хотел здесь побывать и увидеть "Мрию" своими глазами. Когда я прибыл в Гостомельский аэропорт и оказался возле легендарного самолета, меня захватили тревожные ощущения: большая грусть и сожаление, что нашу "Мрию" уничтожили. Весь аэропорт пропитан грустью. Большой самолет, изуродованный, стоял там, как сирота. Я не планировал, какую музыку я буду играть, поэтому все эти чувства полились из-под смычка сами собой, из глубины моего сердца", — рассказал музыкант.

Василий Попадюк

Это "Элегия", собственное произведение Василия Попадюка — мелодия полна грусти и скорби, но в то же время надежды и веры в лучшее будущее. В ней можно почувствовать смыслы о потере, боли, о неугасающей надежде.

Этот перформанс должен стать символом несокрушимости украинского духа для всего мира. "Мрия" погибла, но украинский народ будет жить, творить и мечтать, ведь именно мечты делают нас людьми.

"Мрия" – это не просто самолет. Это символ украинской мечты о свободной, счастливой и мирной жизни. И эта мечта обязательно сбудется. Из пепла, из руин, из боли украинский народ построит новую жизнь, новую "Мрию", которая снова поднимется в небо.

Читайте также: