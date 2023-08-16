Красиво стареет: пластический хирург рассказал, какие "уколы красоты" делала Сара Джессика Паркер

По словам эксперта, звезда на протяжении многих лет делает профилактические процедуры, поэтому так хорошо выглядит в 58 лет.

С момента выхода сериала "Секс в большом городе" прошло уже 25 лет. Все эти годы актриса Сара Джессика Паркер была в центре внимания, ведь роль в сериале принесла ей мировую славу, признание и состояние. Спустя 17 лет после завершения проекта, его было решено продлить и так появился сериал "И просто так…", в котором вновь появились три любимые героини сериала - Кэрри, Миранда и Шарлотта.

Кристин Дэвид, Синтия Никсон, Ким Кэтролл и Сара Джессика Паркер / Фото: Getty Images

Актрисам далеко за 50 лет и ясное дело, что возраст заметен на их лицах, и это, конечно же, совершенно нормально, но по словам пластического хирурга Ричарда Вестрайха, все эти женщины применяли так называемые "уколы красоты". В эксклюзивном интервью The US Sun он рассказал, что актрисы на протяжении многих лет делали профилактические процедуры.

"У четверки не было значительного прогрессирования возраста, поэтому это может свидетельствовать о том, что они постоянно используют ботокс и филлеры. Эти звезды не ждали, пока все обвиснет, чтобы им пришлось делать большую хирургическую операцию".

Сара Джессика Паркер / Фото: Getty Images

Также он отметил, что не думает, что главная звезда шоу - Сара Джессика Паркер - делала серьезные процедуры.

Сара Джессика Паркер / Фото: Associated Press

"Я не думаю, что Саре Джессике Паркер делали какие-либо операции. Я даже не думаю, что она сильно злоупотребляет ботоксом, и есть некоторые предположения, что у нее мог быть наполнитель для губ. Я думаю, что она хорошо стареет, и на самом деле у нее нет проблем с дряблостью кожи или тонны глубоких морщин. Возможно, она проводит поддерживающее лечение, в том числе лазеры для ухода за кожей".

Сара Джессика Паркер / Фото: Getty Images

Также врач отметил, что подобные процедуры звезды "Секса в большом городе" не было слишком дорогим и в течении последних 20 лет, актриса тратила около 4000 долларов в год.

Сара Джессика Паркер / Фото: Getty Images

Сара Джессика Паркер / Фото: Getty Images

Сара Джессика Паркер / Фото: Getty Images

Напомним, что ранее мы рассказывали, кто из современных монарших особ менял внешность и делал "уколы молодости".

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