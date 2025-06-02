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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
80
Время на прочтение
1 мин

Красивое платье не смогло скрыть ее беременный живот: актриса Ванесса Кирби вышла на красную дорожку

Актриса решила объявить о своей беременности публике на красной дорожке — и в красивом платье.

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Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Ванесса Кирби

Ванесса Кирби / © Associated Press

Как и певица Рианна на Met Gala, 37-летняя британская актриса Ванесса Кирби, сообщила, что ждет своего первенца, довольно ярким образом, подчеркнув свой беременный живот обтягивающим платьем.

Эбон Мосс-Бахрах, Педро Паскаль, Ванесса Кирби и Джозеф Куин / © Associated Press

Эбон Мосс-Бахрах, Педро Паскаль, Ванесса Кирби и Джозеф Куин / © Associated Press

Она появилась на рекламном мероприятии фильма «Фантастическая четверка: Первые шаги» в Мехико в гламурном наряде от Schiaparelli. Это было платье изумрудного оттенка с американской проймой. Образ она дополнила обувью от Manolo Blahnik и украшениями от Cartier. Кирби позировала, положив руку под живот.

Ванесса Кирби / © Getty Images

Ванесса Кирби / © Getty Images

Напомним, что Ванесса с 2022 года в отношениях с Полом Рабилем — бывшим профессиональным игроком в лакросс, которому сейчас 39 лет. В конце 2024 года британская актриса и американский спортсмен объявили о помолвке.

Также недавно о беременности сообщила подобным образом Беатриче Борромео — жена 37-летнего Пьера Казираги — внука княгини Монако Грейс Келли и бывшей голливудской актрисы.

Ванесса Кирби / © Associated Press

Ванесса Кирби / © Associated Press

Ванесса Кирби / © Associated Press

Ванесса Кирби / © Associated Press

Ванесса Кирби / © Getty Images

Ванесса Кирби / © Getty Images

Ванесса Кирби / © Associated Press

Ванесса Кирби / © Associated Press

Ванесса Кирби / © Associated Press

Ванесса Кирби / © Associated Press

Ванесса Кирби / © Associated Press

Ванесса Кирби / © Associated Press

Ванесса Кирби / © Associated Press

Ванесса Кирби / © Associated Press

Ванесса Кирби / © Getty Images

Ванесса Кирби / © Getty Images

Ванесса Кирби / © Associated Press

Ванесса Кирби / © Associated Press

Ванесса Кирби / © Associated Press

Ванесса Кирби / © Associated Press

Ванесса Кирби / © Getty Images

Ванесса Кирби / © Getty Images

Ванесса Кирби / © Associated Press

Ванесса Кирби / © Associated Press

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Дата публикации
Количество просмотров
80
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