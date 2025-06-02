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- Шоу-бизнес
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Красивое платье не смогло скрыть ее беременный живот: актриса Ванесса Кирби вышла на красную дорожку
Актриса решила объявить о своей беременности публике на красной дорожке — и в красивом платье.
Как и певица Рианна на Met Gala, 37-летняя британская актриса Ванесса Кирби, сообщила, что ждет своего первенца, довольно ярким образом, подчеркнув свой беременный живот обтягивающим платьем.
Она появилась на рекламном мероприятии фильма «Фантастическая четверка: Первые шаги» в Мехико в гламурном наряде от Schiaparelli. Это было платье изумрудного оттенка с американской проймой. Образ она дополнила обувью от Manolo Blahnik и украшениями от Cartier. Кирби позировала, положив руку под живот.
Напомним, что Ванесса с 2022 года в отношениях с Полом Рабилем — бывшим профессиональным игроком в лакросс, которому сейчас 39 лет. В конце 2024 года британская актриса и американский спортсмен объявили о помолвке.
Также недавно о беременности сообщила подобным образом Беатриче Борромео — жена 37-летнего Пьера Казираги — внука княгини Монако Грейс Келли и бывшей голливудской актрисы.