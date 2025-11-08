- Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Красивой быть трудно: Деми Мур показала закулисье гламурной жизни в коротком видео
Голливудская звезда Деми Мур опубликовала забавное видео, в котором показала, что иногда для создания безупречного образа требуется приложить немало усилий.
В видео, стилист Деми Брэд Горески натягивает на ее руки облегающие белые перчатки Balenciaga стоимостью 1500 евро. Горески пришлось приложить немало усилий, чтобы натянуть белые перчатки на руки Мур, из-за чего актриса чуть не упала назад.
«Не такое уж гламурное закулисье перед церемонией вручения премии „Женщина года“ @glamourmag… перчатки НЕ снимаются!» — написала 62-летняя актриса в Instagram.
В видео также приняли участие парикмахер Мур Димитрис Джианнетос, визажист Рокээль Лизама и миниатюрный чихуахуа актрисы по кличке Пилаф, с которым она не растается.
Помимо перчаток Деми также была одета в брючный наряд из дебютной коллекции дизайнера Пьерпаоло Пиччоли в качестве креативного директора Модного дома Balenciaga. Мур блистала на красной дорожке в минималистичном, но эффективно структурированном ансамбле, который включал топ-тунику без бретелек, а также прямые классические брюки со стрелками.