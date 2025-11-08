ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
153
Время на прочтение
1 мин

Красивой быть трудно: Деми Мур показала закулисье гламурной жизни в коротком видео

Голливудская звезда Деми Мур опубликовала забавное видео, в котором показала, что иногда для создания безупречного образа требуется приложить немало усилий.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Деми Мур

Деми Мур / © Associated Press

В видео, стилист Деми Брэд Горески натягивает на ее руки облегающие белые перчатки Balenciaga стоимостью 1500 евро. Горески пришлось приложить немало усилий, чтобы натянуть белые перчатки на руки Мур, из-за чего актриса чуть не упала назад.

Деми Мур / © Instagram Деми Мур

Деми Мур / © Instagram Деми Мур

Деми Мур / © Instagram Деми Мур

Деми Мур / © Instagram Деми Мур

Деми Мур / © Instagram Деми Мур

Деми Мур / © Instagram Деми Мур

Деми Мур / © Instagram Деми Мур

Деми Мур / © Instagram Деми Мур

Деми Мур / © Instagram Деми Мур

Деми Мур / © Instagram Деми Мур

Деми Мур / © Instagram Деми Мур

Деми Мур / © Instagram Деми Мур

«Не такое уж гламурное закулисье перед церемонией вручения премии „Женщина года“ @glamourmag… перчатки НЕ снимаются!» — написала 62-летняя актриса в Instagram.

В видео также приняли участие парикмахер Мур Димитрис Джианнетос, визажист Рокээль Лизама и миниатюрный чихуахуа актрисы по кличке Пилаф, с которым она не растается.

Деми Мур / © Instagram Деми Мур

Помимо перчаток Деми также была одета в брючный наряд из дебютной коллекции дизайнера Пьерпаоло Пиччоли в качестве креативного директора Модного дома Balenciaga. Мур блистала на красной дорожке в минималистичном, но эффективно структурированном ансамбле, который включал топ-тунику без бретелек, а также прямые классические брюки со стрелками.

/ © Associated Press

© Associated Press

Деми Мур в роскошных нарядах (39 фото)

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Getty Images

Деми Мур / © Getty Images

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Getty Images

Деми Мур / © Getty Images

Деми Мур / © Getty Images

Деми Мур / © Getty Images

Деми Мур / © Getty Images

Деми Мур / © Getty Images

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Getty Images

Деми Мур / © Getty Images

Деми Мур / © Getty Images

Деми Мур / © Getty Images

Деми Мур / © Getty Images

Деми Мур / © Getty Images

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Getty Images

Деми Мур / © Getty Images

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Getty Images

Деми Мур / © Getty Images

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Getty Images

Деми Мур / © Getty Images

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Getty Images

Деми Мур / © Getty Images

Дата публикации
Количество просмотров
153
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie