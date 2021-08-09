Красивые: экс-"Холостяк" Макс Михайлюк с женой в кожаном мини-платье сходил на развлекательное шоу

Пилот вышел в свет с супругой, которая продемонстрировала прекрасную физическую форму.

Главный герой 10-го сезона шоу "Холостяк" – Макс Михайлюк – вместе со своей женой – моделью Дашей Хлистун – сходили на съемки одного развлекательного шоу. Там супруги сделали фото на память, на котором выглядят очень счастливыми.

Макс Михайлюк и Даша Хлистун / Instagram Макса Михайлюка

Макс был одет в черную рубашку, брюки и кроссовки Dolce & Gabanna.

Даша подчеркнула стройные ноги кожаным черным мини-платьем с рукавами-буфами и поясом с пряжкой. Наряд она сочетала с черными босоножками. Кстати, после родов прошло 4 месяца, а Хлистун уже вернула себе дородовую форму. Просто красотка!

Макс Михайлюк и Даша Хлистун / Instagram Макса Михайлюка

Напомним, Михайлюк любит показывать фолооверам фото со своей дочерью Арианой. Недавно он опубликовал видео, как играется с малышкой.

Макс Михайлюк / Instagram Макса Михайлюка

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