Красивые и стильные: Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов на премьере украинского фильма

Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов

Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов посетили премьеру антисоветского экшена "Каховский объект", которая состоялась в Украинском доме.

Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов/Фото Виталий Чимаченко

Гости ивента окунулись в мистическую атмосферу секретного советского бункера, где происходят события ленты. Между гостями ходили советские зомби из ленты, которые фотографировались со всеми желающими и настраивали присутствующих на просмотр экшена.

Зомби/ Фото Сергей Сивяков

Кульминацией вечера стало выступление украинской рок-группы KARNA, которые создали саундтрек к фильму.

Выступление группы KARNA/ Фото Сергей Сивяков

Группа KARNA, Дмитрий Майстренко/ Фото Сергей Сивяков

Фильм представила творческая команда: Марина Кошкина, Владимир Ращук, Ирина Кудашова, Александр Яцентюк, Михаил Дзюба, Дмитрий Павко и другие.

Марина Кошкина и Владимир Ращук/Фото Виталий Чимаченко

Дмитрий Павко и Ирина Кудашова/ Фото Сергей Сивяков

Дмитрий Павко, Ярослав Войцешек, Александр Яцентюк, Марина Кошкина, Михаил Дзюба, Владимир Ращук/ Фото Виталий Чимаченко

Ирина Костюк и Андрей Кокотюха/Фото Сергей Сивяков

Александр Яцентюк и Алексей Тараненко с женами/Фото Сергей Сивяков

Андрей Жила/Фото Сергей Сивяков

После завершения просмотра на сцену вышла команда фильма: продюсер Ирина Костюк, сценарист Ярослав Войцешек, режиссер Алексей Тараненко, исполнительный продюсер Александра Лозинская, оператор-постановщик Вячеслав Раковский, актеры и актрисы Марина Кошкина, Ирина Кудашова, Владимир Ращук, Александр Яцентюк, Михаил Дзюба, Дмитрий Павко, Евгения Непиталюк, Андрей Жила, Андрей Подлесный, Александра Панкова и другие.

Творческая команда/Фото Сергей Сивяков

Особыми гостями мероприятия были военные 39-й Отдельной Бригады Береговой Обороны, 30-го корпуса морской пехоты ВМС ВСУ, которые сняли дроном кадры разрушенной Каховской ГЭС, использованные в ленте.

В фильме также прозвучал специальный написанный саундтрек - "Бийся, Пташко" в исполнении певиц Златы Огневич и Anira и рэпера Гони, который стал переосмыслением известной песни "Пташка", которая была официальным саундтреком к фильму "Конотопская ведьма".

Иван Блиндар, Михаил Дзюба, Дарья Творонович, Олеся Надеева/ Фото Сергей Сивяков

Андрей Колесник с женой, Алексей Гончаренко/ Фото Сергей Сивяков

Михаил Дзюба и Олеся Надеева/Фото Сергей Сивяков

Аркадий Непиталюк и Евгения Непиталюк/ Фото Сергей Сивяков

Олесей Есаков/ Фото Сергей Сивяков

О фильме:

События ленты происходят после подрыва Каховской дамбы российской армией. По сюжету отряд украинских военных попадает в тайный советский бункер, который обнаружили на дне разрушенного водохранилища. Там во время холодной войны ссср проводил опыты на людях. Последствия этих опытов до сих пор находятся в бункере в виде полуживых трупов солдат армии ссср. Чтобы выжить и спасти страну от угрозы из бункера, украинским военным нужно победить советских зомби.

Прокат ленты в кинотеатрах продолжается.