Красивые и стильные: Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов на премьере украинского фильма
Супруги посетили премьерный показ фильма "Каховский объект".
Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов посетили премьеру антисоветского экшена "Каховский объект", которая состоялась в Украинском доме.
Гости ивента окунулись в мистическую атмосферу секретного советского бункера, где происходят события ленты. Между гостями ходили советские зомби из ленты, которые фотографировались со всеми желающими и настраивали присутствующих на просмотр экшена.
Кульминацией вечера стало выступление украинской рок-группы KARNA, которые создали саундтрек к фильму.
Фильм представила творческая команда: Марина Кошкина, Владимир Ращук, Ирина Кудашова, Александр Яцентюк, Михаил Дзюба, Дмитрий Павко и другие.
После завершения просмотра на сцену вышла команда фильма: продюсер Ирина Костюк, сценарист Ярослав Войцешек, режиссер Алексей Тараненко, исполнительный продюсер Александра Лозинская, оператор-постановщик Вячеслав Раковский, актеры и актрисы Марина Кошкина, Ирина Кудашова, Владимир Ращук, Александр Яцентюк, Михаил Дзюба, Дмитрий Павко, Евгения Непиталюк, Андрей Жила, Андрей Подлесный, Александра Панкова и другие.
Особыми гостями мероприятия были военные 39-й Отдельной Бригады Береговой Обороны, 30-го корпуса морской пехоты ВМС ВСУ, которые сняли дроном кадры разрушенной Каховской ГЭС, использованные в ленте.
В фильме также прозвучал специальный написанный саундтрек - "Бийся, Пташко" в исполнении певиц Златы Огневич и Anira и рэпера Гони, который стал переосмыслением известной песни "Пташка", которая была официальным саундтреком к фильму "Конотопская ведьма".
О фильме:
События ленты происходят после подрыва Каховской дамбы российской армией. По сюжету отряд украинских военных попадает в тайный советский бункер, который обнаружили на дне разрушенного водохранилища. Там во время холодной войны ссср проводил опыты на людях. Последствия этих опытов до сих пор находятся в бункере в виде полуживых трупов солдат армии ссср. Чтобы выжить и спасти страну от угрозы из бункера, украинским военным нужно победить советских зомби.
Прокат ленты в кинотеатрах продолжается.