Красивые и стильные: какой была свадьба Мика Джаггера и Бьянки Перес-Мора Масиас

Мик сделал предложение Бьянке через 9 месяцев после их знакомства, и всего через 24 часа после этого они поженились на Лазурном берегу.

12 мая 1971 года фронтмен Rolling Stones Мик Джаггер женился на Бьянке Перес-Мора Масиас - 26-летней актрисе и тусовщице. Они познакомились за год до своей свадьбы в 1970 году на вечеринке во Франции, после концерта Rolling Stones. Этот роман моментально стал одним из самых обсуждаемых в СМИ, а Бьянка - иконой моды.

Мик и Бьянка Джаггер / Фото: Associated Press

В день свадьбы Бьянка уже была на четвертом месяце беременности. Римско-католическая церемонии прошла в часовне Святой Анны в Сен-Тропе, во Франции. На невесте был довольно необычный для того времени наряд - белый костюм-двойка Saint-Laurent, состоящий из юбки и жакета, который она, кстати, смело надела на голую грудь. Дополнили этот образ перчатки, шляпа с широкими полями и вуалью, а также букет цветов и босоножки на танкетке.

Мик и Бьянка Джаггер / Фото: Associated Press

На момент свой свадьбы девушка уже была довольно известной в светской тусовке, но вскоре стала одной из самых влиятельных модниц 70-х. За ее смелыми и оригинальными образами наблюдал весь мир. Также она стала музой и доверенным лицом художника Энди Уорхола и короля моды - американского дизайнера Холстона, с которыми регулярно появлялась в легендарной "Студии 54".

Мик и Бьянка Джаггер / Фото: Associated Press

Во время свадьбы фотографы сделали несколько фото, а затем пара села в Bentley и умчалась праздновать в Cafe des Arts. Вечеринка также продолжилась ночью в отеле Byblos, где пара остановилась в люксе для новобрачных.

Мик и Бьянка Джаггер / Фото: Associated Press

В общем, на момент 70-х то, что надела эта красавица из Никарагуа, было и смело, и кардинально не похоже на привычные образы невест. Однако именно этот образ положил начало лаконичным свадебным нарядам с жакетами.

Мик и Бьянка Джаггер / Фото: Associated Press

Также стоит отметить, что после свадьбы у пары родилась их единственная дочь, а сам брак не продлился очень долго - через семь лет Бьянка подала на развод из-за измены Мика с моделью Джерри Холл. После этого ни рокер, ни Бьянка больше никогда не вступали в брак. Позже она сказала: "Мой брак закончился в день моей свадьбы". Во время их брака у Джаггера был роман с тогдашней моделью Playboy Бебе Буэлл с 1974 по 1976 год.

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