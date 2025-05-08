Красивые и стильные: участницы шоу "Холостяк" на ивенте в Киеве

Екатерина Лозовицкая

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Победительница «Холостяка-12», модель и инфлюэнсер Екатерина Лозовицкая и участницы «Холостяка-13» Алина Пухальская, Ксения Щербач и Вероника Дорошко посетили Public Talk «Жить, чтобы есть. Есть, чтобы жить» от школы нутрициологии Nutri Lab, которая состоялась в заведении Belkin в Киеве.

Екатерина Лозовицкая

Алина Пухальская

На мероприятии говорили о балансе в отношениях с телом и пищей, почему забота о себе начинается не с ограничений, а с осознанности. Врач-диетология и эксперт школы нутрициологии София Килин поделилась простыми и понятными подходами к питанию, которые помогают услышать свое тело, распознать его потребности и научиться относиться к пище, как к ресурсу заботы, а не контролю. В частности, отметили, что важно перестать воспринимать пищу, как врага или источник вины. Питание – это о заботе, а не о контроле. И именно с этого начинается путь любви к себе.

Екатерина Лозовицкая, основательница школы и София Килин

Екатерина Лозовицкая присоединилась к обсуждению темы, поделилась собственными пищевыми привычками и тем, как со временем научилась слушать себя и принимать свое тело. Ее опыт стал примером того, что путь к балансу – это не об идеальности, а о заботе и осознанности.

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Екатерина Лозовицкая, основательница школы и София Килин

На ивенте также побывали: актриса Анна Саливанчук, певица Марта Адамчук и ISKRA, певец Никита Киселев, актриса «Женского квартира» Екатерина Никитина, телеведущая Мирослава Мандзюк, радиоведущая Анна Астровская и другие.

Анна Саливанчук

Марта Адамчук

Никита Киселев

Екатерина Никитина, основательница школы и Анна Астровская

Участники инвента

Анна Астровская

ISKRA

Во второй части события участники приняли участие в мастер-классе по созданию личной карты здорового питания, которую для них провело самое большое женское сообщество Киева Girls Time. Во время него эксперт-диетолог поделилась своими знаниями по выстраиванию здоровых отношений с едой.