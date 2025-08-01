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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
383
Время на прочтение
2 мин

Красивые и улыбающиеся: Александр Педан с дочерью и сыном пришел на премьеру анимационного фильма "Плохие парни 2"

Украинский ведущий со своими детьми первый посмотрел комедийный сиквел о команде животных-злодеев.

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Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Александр Педан с сыном и дочерью/Фото David Neparidze

Александр Педан с сыном и дочерью/Фото David Neparidze

В Киеве, в кинотеатре "Оскар", состоялся премьерный показ анимационного фильма "Плохие парни 2". Мероприятие посетил ведущий и капитан шоу "Я люблю Україну" Александр Педан, который озвучил одного из героев мультфильма - коварного профессора Мармелада.

Александр Педан/Фото David Neparidze

Александр Педан/Фото David Neparidze

На ивент Александр пришел вместе со своими детьми - 20-летней дочерью Валерией и 8-летним сыном Марком.

Александр Педан с сыном и дочерью/Фото David Neparidze

Александр Педан с сыном и дочерью/Фото David Neparidze

На премьере также побывала телеведущая, продюсер и основательница "Дикого театру" - Ярослава Кравченко. Она впервые попробовала себя в дубляже, подарив свой голос яркой Свинтии.

Александр Педан и Ярослава Кравченко/Фото David Neparidze

Александр Педан и Ярослава Кравченко/Фото David Neparidze

Мероприятие посетили также актеры - Иван Блиндар, Влада Дедкова, Елена Олар, актер театра, кино и дубляжа, шоумен, композитор, поэт Михаил Кришталь и актриса кино и дубляжа Илона Бойко.

Иван Блиндар/Фото David Neparidze

Иван Блиндар/Фото David Neparidze

Влада Дедкова/Фото David Neparidze

Влада Дедкова/Фото David Neparidze

Елена Олар/Фото David Neparidze

Елена Олар/Фото David Neparidze

Илона Бойко и Михаил Кришталь/Фото David Neparidze

Илона Бойко и Михаил Кришталь/Фото David Neparidze

О мультфильме:

"Плохие парни 2" (The Bad Guys 2) является продолжением популярной анимационной комедии "Плохие парни" от DreamWorks Animation, основанной на серии книг Аарона Блейби. Режиссером выступил Пьер Перифел.

После событий первого фильма команда "Плохих парней" стала на тропу добра, она пытается обрести доверие и признание в своей новоиспеченной жизни "Добряков", когда их вытаскивают из отставки и заставляют выполнить "последнюю работу" отряд преступников "Лихие", состоящий исключительно из женщин, которые являются фанатами их предыдущих подвигов.

"Плохие парни 2" уже в украинском прокате.

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