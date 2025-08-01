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- Шоу-бизнес
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Красивые и улыбающиеся: Александр Педан с дочерью и сыном пришел на премьеру анимационного фильма "Плохие парни 2"
Украинский ведущий со своими детьми первый посмотрел комедийный сиквел о команде животных-злодеев.
В Киеве, в кинотеатре "Оскар", состоялся премьерный показ анимационного фильма "Плохие парни 2". Мероприятие посетил ведущий и капитан шоу "Я люблю Україну" Александр Педан, который озвучил одного из героев мультфильма - коварного профессора Мармелада.
На ивент Александр пришел вместе со своими детьми - 20-летней дочерью Валерией и 8-летним сыном Марком.
На премьере также побывала телеведущая, продюсер и основательница "Дикого театру" - Ярослава Кравченко. Она впервые попробовала себя в дубляже, подарив свой голос яркой Свинтии.
Мероприятие посетили также актеры - Иван Блиндар, Влада Дедкова, Елена Олар, актер театра, кино и дубляжа, шоумен, композитор, поэт Михаил Кришталь и актриса кино и дубляжа Илона Бойко.
О мультфильме:
"Плохие парни 2" (The Bad Guys 2) является продолжением популярной анимационной комедии "Плохие парни" от DreamWorks Animation, основанной на серии книг Аарона Блейби. Режиссером выступил Пьер Перифел.
После событий первого фильма команда "Плохих парней" стала на тропу добра, она пытается обрести доверие и признание в своей новоиспеченной жизни "Добряков", когда их вытаскивают из отставки и заставляют выполнить "последнюю работу" отряд преступников "Лихие", состоящий исключительно из женщин, которые являются фанатами их предыдущих подвигов.
"Плохие парни 2" уже в украинском прокате.