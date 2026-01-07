- Дата публикации
-
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
- 67
Время на прочтение
- 1 мин
Красивые и улыбающиеся: Павел Зибров с дочкой-красавицей появился на премьере украинской комедии
Народный артист Украины с дочерью побывал на премьере фильма "Испытательный срок".
Павел Зибров посетил в Киеве допремьерный показ украинской романтической комедии "Испытательный срок", в которой появился в роли камео. На мероприятие он пришел вместе со своей дочерью-красавицей Дианой Зибровой.
Звездный папа и его дочь выглядели красиво и стильно. Павел Николаевич был одет в черное меховое пальто, светло-серый свитер с цветным принтом и черные брюки.
Диана выбрала для своего появления лук в бежевых тонах: свитер с игривыми перьями на манжетах и брюки свободного кроя. Аутфит девушка дополнила серебряной сумкой. Она сделала красивую прическу с локонами и вечерний макияж.
Напомним, фильм "Испытательный срок" с 8 января в украинском прокате.