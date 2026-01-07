ТСН в социальных сетях

Красивые и улыбающиеся: Павел Зибров с дочкой-красавицей появился на премьере украинской комедии

Народный артист Украины с дочерью побывал на премьере фильма "Испытательный срок".

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Павел Зибров с дочерью

Павел Зибров посетил в Киеве допремьерный показ украинской романтической комедии "Испытательный срок", в которой появился в роли камео. На мероприятие он пришел вместе со своей дочерью-красавицей Дианой Зибровой.

Павел Зибров

Звездный папа и его дочь выглядели красиво и стильно. Павел Николаевич был одет в черное меховое пальто, светло-серый свитер с цветным принтом и черные брюки.

Диана выбрала для своего появления лук в бежевых тонах: свитер с игривыми перьями на манжетах и брюки свободного кроя. Аутфит девушка дополнила серебряной сумкой. Она сделала красивую прическу с локонами и вечерний макияж.

Павел Зибров с дочерью Дианой

Напомним, фильм "Испытательный срок" с 8 января в украинском прокате.

