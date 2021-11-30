Красивые и влюбленные: Ромео Бекхэм с Мией Риган вышли на красную дорожку

19-летний сын Виктории и Дэвида Бекхэм – Ромео – чаще прежнего стал появляться в светском обществе. Вчера вечером парень приехал вместе со своей возлюбленной в Королевский Альберт-холл.

Там состоялась церемония вручения наград Fashion Awards 2021, которую и посетила пара. Ромео был в костюме в стиле милитари черного цвета, белой рубашке и с черным галстуком. Он обул кожаные туфли, образ парня дополняли серьги в ушах, браслет на запястье и несколько колец на пальцах.

Ромео Бекхэм / Associated Press

Миа Риган блистала в черном платье от Proenza Schouler с декольте до пупка. У девушки скромного размера грудь, поэтому платье не смотрелось вульгарно. Наряд был длины миди и с бахромой на подоле, Миа выбрала его на платформе проката и дополнила желтым атласным клатчем с бахромой от Jimmy Choo и босоножками на платформе и каблуках. Также на шее у девушки было красивое ожерелье из камней, а на запястье - необычной формы браслет. Волосы были собраны в пучок, на лице был макияж в нейтральных оттенках, а в ушах - серьги.

Ромео Бекхэм и Миа Риган / Associated Press

Церемонию также посетили многие модели: Адриана Лима, Эльза Хоск, Стелла Максвелл, Винни Харлоу и другие, а вот Дэвид и Виктория Бекхэм там замечены не были.

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