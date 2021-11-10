Красивый и перспективный: что известно о новом главном герое шоу "Холостяк"

Красивый и перспективный: что известно о новом главном герое шоу "Холостяк"

Рассекретили имя главного героя двенадцатого сезона проекта.

Случилось то, чего так долго ждали поклонники романтического реалити-шоу "Холостяк". Телеканал СТБ объявил имя главного героя 12-го сезона проекта "Холостяк". Им стал 32-летний украинец Алекс (Александр) Топольский.

Алекс Топольский / Instagram Алекса Топольского

Родился и вырос он во Львове. В 2006-2010 годах учился менеджменту во Львовском институте менеджмента.

Блогер Нателла Кирс в своем видео о новом холостяке рассказала, что он еще во время учебы начал работать в компании по развитию франшизы, также занимался организацией мероприятий и концертов, работая в ивент-агенстве. Затем занимался сетью профессиональных магазинов красоты и оптовой торговли профессиональной косметики.

Алекс Топольский / Instagram Алекса Топольского

Семь лет назад Алекс переехал жить в США.

"С юных лет амбиции будущего Холостяка были очень смелыми. Он всегда верил, что сумеет добиться успеха в одиночку, и сразу после окончания университета переехал в США строить карьеру. Его путь к мечте не был легким: Алексу пришлось испытать все "прелести" жизни эмигранта, изменить несколько городов и видов деятельности. Однако все трудности только закалили характер Холостяка и убедили его в том, что он на правильном пути", — говорится в подписи о мужчине на аккаунт-странице шоу в Instagram.

Алекс Топольский / Instagram Алекса Топольского

Алекс Топольский / Instagram Алекса Топольского

Сейчас Топольский живет в Майами, где построил успешный бизнес. Мужчина занимается недвижимостью – он сдает в аренду роскошные апартаменты в Майами и Лос-Анджелесе.

Алекс Топольский / Instagram Алекса Топольского

Еще Топольский основал кейс для стерилизации различных предметов, что очень актуально во время пандемии.

Кроме того, Алекс развивается как актер и модель. Он снялся во многих фильмах, клипах и рекламе.

Алекс Топольский / Instagram Алекса Топольского

Алекс Топольский / Instagram Алекса Топольского

Топольский много времени проводит в спортзале, откуда делится видео в соцсети.

Алекс Топольский / Instagram Алекса Топольского

Он обожает собак и призывает всех брать животных из приюта.

Алекс Топольский / Instagram Алекса Топольского

Алекс Топольский / Instagram Алекса Топольского

Алекс Топольский / Instagram Алекса Топольского

За это время мужчина так и не нашел свою половинку в Америке. Так что искать свою любовь он приедет в Украину.

Алекс Топольский / Instagram Алекса Топольского

Съемки нового сезона уже начались. Премьера реалити-шоу состоится в марте 2022 года.

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