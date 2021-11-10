Красивый и перспективный: что известно о новом главном герое шоу "Холостяк"

Рассекретили имя главного героя двенадцатого сезона проекта.
Случилось то, чего так долго ждали поклонники романтического реалити-шоу "Холостяк". Телеканал СТБ объявил имя главного героя 12-го сезона проекта "Холостяк". Им стал 32-летний украинец Алекс (Александр) Топольский.
Родился и вырос он во Львове. В 2006-2010 годах учился менеджменту во Львовском институте менеджмента.
Блогер Нателла Кирс в своем видео о новом холостяке рассказала, что он еще во время учебы начал работать в компании по развитию франшизы, также занимался организацией мероприятий и концертов, работая в ивент-агенстве. Затем занимался сетью профессиональных магазинов красоты и оптовой торговли профессиональной косметики.
Семь лет назад Алекс переехал жить в США.
"С юных лет амбиции будущего Холостяка были очень смелыми. Он всегда верил, что сумеет добиться успеха в одиночку, и сразу после окончания университета переехал в США строить карьеру. Его путь к мечте не был легким: Алексу пришлось испытать все "прелести" жизни эмигранта, изменить несколько городов и видов деятельности. Однако все трудности только закалили характер Холостяка и убедили его в том, что он на правильном пути", — говорится в подписи о мужчине на аккаунт-странице шоу в Instagram.
Сейчас Топольский живет в Майами, где построил успешный бизнес. Мужчина занимается недвижимостью – он сдает в аренду роскошные апартаменты в Майами и Лос-Анджелесе.
Еще Топольский основал кейс для стерилизации различных предметов, что очень актуально во время пандемии.
Кроме того, Алекс развивается как актер и модель. Он снялся во многих фильмах, клипах и рекламе.
Топольский много времени проводит в спортзале, откуда делится видео в соцсети.
Он обожает собак и призывает всех брать животных из приюта.
За это время мужчина так и не нашел свою половинку в Америке. Так что искать свою любовь он приедет в Украину.
Съемки нового сезона уже начались. Премьера реалити-шоу состоится в марте 2022 года.
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