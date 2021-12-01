Красивый и сексуальный: новый "Холостяк" показал обнаженный и накачанный торс

Алекс Топольский взбудоражил воображение поклонниц снимком из спортзала.

Главный герой 12-го сезона реалити-шоу "Холостяк", премьера которого состоится в марте 2022 года, - 32-летний Алекс Топольский – поделился с фолловерами горячим снимком.

Александр позировал в спортзале с обнаженным накачанным торсом. Из одежды на нем были черные велосипедки и черные шорты. Как видим, мужчина следит за своим телом и регулярно над ним работает.

Алекс Топольский / Instagram Алекса Топольского

Немного взъерошенная прическа, щетина и мускулистый торс – ну глаз не отвести. Выглядел Топольский очень соблазнительно. Фото взбудоражило воображение его поклонниц.

"Решил сэкономить на стиральной доске, правда, приходится попотеть взамен. Вот, вообще не хотелось вставать сегодня в 5:30 утра и идти в зал, но сила воли и правильно выбранная мотивация взяли свое. И уже час спустя я летал в облаке дофамина, наслаждаясь еще одной галочкой в журнале побед за день. А ты ведешь "журнал побед", где каждый день отмечаешь свои успехи? P.S. Не забывай себя вознаграждать за них небольшим вкусным чизкейком в конце недели", - написал мотивационный пост Алекс.

Напомним, Топольский живет в Майами, где построил успешный бизнес. Мужчина занимается недвижимостью – он сдает в аренду роскошные апартаменты в Майами и Лос-Анджелесе. Еще он основал кейс для стерилизации различных предметов, что очень актуально во время пандемии.

Алекс Топольський / Instagram Алекса Топольского

Кроме того, Алекс развивается как актер и модель. Он снялся во многих фильмах, клипах и рекламе. Больше фактов о новом Холостяке читайте в нашем материале.

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