Красивый жест поддержки: певица появилась на Billboard Music Awards с аксессуарами в цветах украинского флага

Красивый жест поддержки: певица появилась на Billboard Music Awards с аксессуарами в цветах украинского флага

Звезды со всего мира поддерживают Украину, появляясь на публике в нашей символике и нарядах от украинских брендов. На этот раз солидарность выразила американская знаменитость.

Американская кантри-певица Лэйни Уилсон посетила церемонию Billboard Music Awards, которая состоялась 15 мая в Лас-Вегасе. Звезда появилась перед камерами в красивом образе, в котором сочетала жакет с цветочным принтом, серые брюки-клеш и топ со стразами.

Особое внимание привлекли в этом образе два огромных цветка на плече у знаменитости, которые были выполнены в синем и нежно-желтом цвете. Видимо, таким красивым жестом звезда решила выразить свою поддержку нашей стране.

Лэйни Уилсон / Фото: Associated Press

Лэйни Уилсон / Фото: Associated Press

Но это не единственный случай, когда звезды выражаю поддержку нашей стране. Также на этой неделе в Торонто состоялась церемония JUNO Awards 2022. Певица Элли появилась на красной дорожке в ансамбле в цветах украинского флага.

Канадская певица Элли / Фото: Getty Images

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