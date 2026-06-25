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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
200
Время на прочтение
1 мин

Красная дорожка еще такого не видела: Зендея появилась в футболке стоимостью почти 35 долларов

На парижской фотосессии к фильму «Человек-паук: День выхода» актриса показала, почему она заслуживает внимания.

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Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
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Зендея

Зендея / © Getty Images

Актеры Зендея и Том Холланд продолжают свой промотур в поддержку фильма, и их следующим пунктом назначения стал Париж, где они появились на специальном рекламном мероприятии. Зендея в тот день выглядела потрясающе в совершенно нестандартном наряде, ведь она выбрала не изысканное платье, а чёрную футболку с принтом.

Зендея / © Getty Images

Зендея / © Getty Images

Она выбрала футболку оверсайз с ярким графическим принтом Человека-паука и надела ее как мини-платье, которое подчеркивало ее длинные ноги. Дополнили образ белые туфли на высоких каблуках, которые также удлинили силуэт, а бриллиантовые серьги придали наряду немного гламура и продемонстрировали, что перед нами голливудская звезда.

Зендея / © Getty Images

Зендея / © Getty Images

Стилист Зендеи Лоу Роуч опубликовал в Instagram Stories скриншот покупки на eBay с подписью: «Стиль не обязательно должен быть дорогим». Реальная стоимость футболки составила всего 34,99 доллара.

/ © Getty Images

© Getty Images

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
200
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