Красная дорожка еще такого не видела: Зендея появилась в футболке стоимостью почти 35 долларов

Зендея / © Getty Images

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Актеры Зендея и Том Холланд продолжают свой промотур в поддержку фильма, и их следующим пунктом назначения стал Париж, где они появились на специальном рекламном мероприятии. Зендея в тот день выглядела потрясающе в совершенно нестандартном наряде, ведь она выбрала не изысканное платье, а чёрную футболку с принтом.

Зендея / © Getty Images

Она выбрала футболку оверсайз с ярким графическим принтом Человека-паука и надела ее как мини-платье, которое подчеркивало ее длинные ноги. Дополнили образ белые туфли на высоких каблуках, которые также удлинили силуэт, а бриллиантовые серьги придали наряду немного гламура и продемонстрировали, что перед нами голливудская звезда.

Зендея / © Getty Images

Стилист Зендеи Лоу Роуч опубликовал в Instagram Stories скриншот покупки на eBay с подписью: «Стиль не обязательно должен быть дорогим». Реальная стоимость футболки составила всего 34,99 доллара.

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© Getty Images

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