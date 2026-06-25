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- Шоу-бизнес
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Красная дорожка еще такого не видела: Зендея появилась в футболке стоимостью почти 35 долларов
На парижской фотосессии к фильму «Человек-паук: День выхода» актриса показала, почему она заслуживает внимания.
Актеры Зендея и Том Холланд продолжают свой промотур в поддержку фильма, и их следующим пунктом назначения стал Париж, где они появились на специальном рекламном мероприятии. Зендея в тот день выглядела потрясающе в совершенно нестандартном наряде, ведь она выбрала не изысканное платье, а чёрную футболку с принтом.
Она выбрала футболку оверсайз с ярким графическим принтом Человека-паука и надела ее как мини-платье, которое подчеркивало ее длинные ноги. Дополнили образ белые туфли на высоких каблуках, которые также удлинили силуэт, а бриллиантовые серьги придали наряду немного гламура и продемонстрировали, что перед нами голливудская звезда.
Стилист Зендеи Лоу Роуч опубликовал в Instagram Stories скриншот покупки на eBay с подписью: «Стиль не обязательно должен быть дорогим». Реальная стоимость футболки составила всего 34,99 доллара.