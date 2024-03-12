Красная лампа и красное вино: Виктория Бекхэм показала, как лечит перелом на ноге

49-летняя певица и дизайнер Виктория Бекхэм недавно в результате несчастного случая в спортзале сломала ногу. А в конце показа в рамках Парижской недели моды новой коллекции ready-to-wear осень-зима 2024-2025 своего одноименного бренда даже вышла на подиум на двух костылях.

Виктория Бекхэм / Фото: Getty Images

Но Викки не унывает и в своем Instagram показала, как лечит свою ногу. Бекхэм выбрала нетрадиционные методы лечения. Она позировала с бокалом красного вина, а ее нога находилась под красной лампой – свету такого спектра приписывают лечебные свойства: снятие боли, расслабление мышц и улучшение кровообращения. Не знаем, как лампа, но бокал вина точно снизит стресс и улучшит настроение Бекхэм.

Виктория Бекхэм показала, как лечит перелом на ноге / Фото: Instagram Виктории Бекхэм

А на следующем фото звезда уже позировала в спортзале во время растяжки – на ноге все еще был фиксирующий ортез – Виктории совсем не сидится на месте.

Виктория Бекхэм показала, как лечит перелом на ноге / Фото: Instagram Виктории Бекхэм

Напомним, поддержать Викторию Бекхэм на показе ее бренда пришла ее семья - сыновья, муж и дочь Харпер. Также в первом ряду показа сидела и Никола Пельтц.

Никола Пельтц / Фото: Getty Images

Читайте также: