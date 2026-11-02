Красная Шапочка и Серый Волк: Виттория Черетти и Леонардо Ди Каприо в костюмах пришли на вечеринку

Виттория Черетти, instagram.com/vittoria

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Итальянская модель Виттория Черетти и голливудский актер Леонардо Ди Каприо удивили необычными парными костюмами на Хэллоуин. Звездная пара перевоплотились в героев известной сказки «Красная Шапочка»: 28-летняя модель стала главной героиней истории, а 51-летний актер примерил образ Серого Волка.

Пара посетила звездную вечеринку, которую Кендалл Дженнер устроила в честь Хэллоуина в клубе Bar Marmont в Западном Голливуде.

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Для праздничного перевоплощения Виттория выбрала красную накидку с капюшоном, надела белую блузу с объемными рукавами, черный корсет и красную мини-юбку. Образ модель дополнила черными чулками с бантиками и соломенной корзинкой.

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Виттория Черетти, instagram.com/vittoria

Виттория Черетти, instagram.com/vittoria

Виттория Черетти, instagram.com/vittoria

Виттория Черетти, instagram.com/vittoria

Леонардо Ди Каприо подошел к выбору костюма не так тщательно. Актер предпочел привычную темную одежду и черную бейсболку, к которой была прикреплена сверху маска волка с большими клыками. Фото актера можно увидеть тут.

Отметим, Виттория Черетти — успешная модель, дебютировавшая на подиуме в 14 лет, часто снимается в фотосессиях для глянца и в рекламах известных брендов, участвует в благотворительных инициативах и экологических проектах. О ее отношениях с Леонардо Ди Каприо стало известно в конце лета 2023-го. Однако ни модель, ни актер не подтверждают слухи об их романе.

Ранее, напомним, Витторию Черетти и Леонардо Ди Каприо заметили папарацци, но не вместе.

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