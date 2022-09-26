Красное платье и кукурузный лабиринт: певица AIDA представила клип на лирический трек

Артистка выпустила видеоработу на чувственную песню.
Певица AIDA представила новую лирическую песню "Ліхтар" и клип на нее. Его автором выступил молодой украинский режиссер Тарас Труба.
Видеоработа имеет загадочный сюжет, где героиня разрывается между реальностью и иллюзией сна в поисках своего любимого.
"Композиция "Ліхтар" для меня очень особенная и личная. Это переживания, опыт тяжелых отношений, через которые я прошла", — призналась артистка.
Съемка клипа проходила в Варшаве, а также в кукурузном лабиринте в городке возле польской столицы.
Все собранные средства от прослушивания и просмотров песни "Ліхтар", а также других композиций артистки перечисляются на помощь ВСУ.
Напомним, AIDA ранее выпустила стильную попкомпозицию под названием "Нікотин".
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