Красное платье и кукурузный лабиринт: певица AIDA представила клип на лирический трек

Певица AIDA представила новую лирическую песню "Ліхтар" и клип на нее. Его автором выступил молодой украинский режиссер Тарас Труба.

Видеоработа имеет загадочный сюжет, где героиня разрывается между реальностью и иллюзией сна в поисках своего любимого.

"Композиция "Ліхтар" для меня очень особенная и личная. Это переживания, опыт тяжелых отношений, через которые я прошла", — призналась артистка.

Съемка клипа проходила в Варшаве, а также в кукурузном лабиринте в городке возле польской столицы.

Все собранные средства от прослушивания и просмотров песни "Ліхтар", а также других композиций артистки перечисляются на помощь ВСУ.

Напомним, AIDA ранее выпустила стильную попкомпозицию под названием "Нікотин".

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