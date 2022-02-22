Красное платье на красную дорожку: 71-летняя Джейн Сеймур на премьере фильма

Премьера фильма состоялась в Сиднее, Австралия.

71-летняя актриса Джейн Сеймур, которая когда-то прославилась ролью в фильме 1973 года о Джеймсе Бонде "Живи и дай умереть", блистала вчера на красной дорожке. Знаменитость посетила премьеру фильма "Выбор Руби", в котором исполнила главную роль.

Джейн выбрала для своего выхода однотонное красное платье на одно плечо с высоким разрезом и длинным шлейфом. Этот роскошный образ дополнили только колье на шее, бриллиантовый браслет на руке, макияж и бежевые туфли с открытым мысом. Волосы Сеймур просто распустила.

Джейн Сеймур / Getty Images

Фильм расскажет о девочке-подростке, которая вынуждена делить спальню со своей бабушкой, страдающей слабоумием. Постепенно в ее отношении в бабушке ненависть сменяется любовью, когда она больше узнает о некоторых семейных секретах.

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