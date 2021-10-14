Красное платье на красную дорожку: Ники Хилтон появилась на мероприятии в Нью-Йорке

В этот раз она выбрала однотонное платье с акцентом.

Часто модные эксперты утверждают, что красное платье на красной дорожке - моветон. Но вот светская львица и модница Ники Хилтон-Ротшильд в очередной раз доказала, что это не так. Звезда появилась вчера на ежегодном гала-концерте Fashion Group International "Ночь звезд" в алом длинном наряде.

Однотонный наряд был притален и имел длинные рукава, но несмотря на свою простоту была у него одна интересная деталь - фигурный вырез на декольте, который открыл ключицы Ники. Образ Хилтон дополнила сережками-цепочками, макияжем и лаконичной прической-хвостом.

Ники Хилтон / Associated Press

Компанию на мероприятии знаменитости составила ее мама - Кэти Хилтон, которая была одета не менее эффектно, чем ее дочь. 62-летняя бизнес-леди надела розовое платье с накидкой, которое дополнила красными сатиновыми туфлями и любимой сумкой цветком от Oscar de la Renta. Кстати, как-то эту сумку она одалживала Ники для светского выхода.

Ники и Кэти Хилтон / Associated Press

Читайте также: В эффектных мини и на каблуках: Пэрис, Ники и Кэти Хилтон появились на мероприятии в Голливуде

Стиль Ники Хилтон (21 фото)

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку