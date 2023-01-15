Красное платье на красную дорожку: звезда "Короны" Клэр Фой в лаконичном образе на мероприятии

Знаменитость решила выбрать простой и скромный лук.
38-летняя британская актриса Клэр Фой, которую многие поклонники сериала "Корона" полюбили из-за ее роли молодой королевы Елизаветы II, посетила церемонию вручения наград AFI Awards 2023, которая состоялась в отеле Four Seasons Beverly Hills в Лос-Анджелесе.
На красную дорожку знаменитость решила надеть красное платье. Когда-то такой лук считался моветоном, но с годами и модными метаморфозами превратился в классику.
Клер выбрала скромное плотное платье от бренда Huishan Zhang из коллекции осень-зима 2020. У него был плавный вырез горловины, юбка-рюша, а также милый лаконичный пояс с пряжкой на талии. Образ актриса дополнила красными босоножками от Aquazzura и парой золотых сережек в ушах.
Напомним, что одним из самых знаменитых красных платьев, когда-нибудь надетых на красную дорожку, является наряд супермодели Синди Кроуфорд от Versace, который она надела на церемонию вручения "Оскара".
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