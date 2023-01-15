Категория
Леди
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Красное платье на красную дорожку: звезда "Короны" Клэр Фой в лаконичном образе на мероприятии

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
93
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Красное платье на красную дорожку: звезда "Короны" Клэр Фой в лаконичном образе на мероприятии

Клэр Фой / Фото: Associated Press

Знаменитость решила выбрать простой и скромный лук.

38-летняя британская актриса Клэр Фой, которую многие поклонники сериала "Корона" полюбили из-за ее роли молодой королевы Елизаветы II, посетила церемонию вручения наград AFI Awards 2023, которая состоялась в отеле Four Seasons Beverly Hills в Лос-Анджелесе.

На красную дорожку знаменитость решила надеть красное платье. Когда-то такой лук считался моветоном, но с годами и модными метаморфозами превратился в классику.

Клер выбрала скромное плотное платье от бренда Huishan Zhang из коллекции осень-зима 2020. У него был плавный вырез горловины, юбка-рюша, а также милый лаконичный пояс с пряжкой на талии. Образ актриса дополнила красными босоножками от Aquazzura и парой золотых сережек в ушах.

Клэр Фой / © Associated Press
Клэр Фой / Фото: Associated Press

Напомним, что одним из самых знаменитых красных платьев, когда-нибудь надетых на красную дорожку, является наряд супермодели Синди Кроуфорд от Versace, который она надела на церемонию вручения "Оскара".

Читайте также:

Скандал вокруг нового сезона сериала "Корона": что не понравилось зрителям

Скандал вокруг нового сезона сериала "Корона": что не понравилось зрителям

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
93
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация