Красное платье на красную дорожку: звезда "Короны" Клэр Фой в лаконичном образе на мероприятии

38-летняя британская актриса Клэр Фой, которую многие поклонники сериала "Корона" полюбили из-за ее роли молодой королевы Елизаветы II, посетила церемонию вручения наград AFI Awards 2023, которая состоялась в отеле Four Seasons Beverly Hills в Лос-Анджелесе.

На красную дорожку знаменитость решила надеть красное платье. Когда-то такой лук считался моветоном, но с годами и модными метаморфозами превратился в классику.

Клер выбрала скромное плотное платье от бренда Huishan Zhang из коллекции осень-зима 2020. У него был плавный вырез горловины, юбка-рюша, а также милый лаконичный пояс с пряжкой на талии. Образ актриса дополнила красными босоножками от Aquazzura и парой золотых сережек в ушах.

Клэр Фой / Фото: Associated Press

Напомним, что одним из самых знаменитых красных платьев, когда-нибудь надетых на красную дорожку, является наряд супермодели Синди Кроуфорд от Versace, который она надела на церемонию вручения "Оскара".

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