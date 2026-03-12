- Дата публикации
Красный ей идет: Айла Фишер пришла на церемонию в изысканном платье со складками
Актриса очаровала всех, когда вышла на красную дорожку в Голливуде.
50-летняя Айла Фишер посетила церемонию «Женщина года» журнала TIME и продемонстрировала красное платье от известного бренда Elie Saab.
Наряд Айлы был приталенным, не имел бретелек, а украшали его элегантные складки ткани на лифе и бедрах. Декольте одновременно было с вырезом «сердце», а длинная юбка имела небольшой шлейф. Актриса дополнила свой вечерний лук необычными аксессуарами, ведь вместо бриллиантов, которые чаще всего носят звезды, Фишер выбрала крупные серьги и кольцо с голубыми камнями.
Это появление звезды фильма «Шопоголик» состоялось буквально через несколько дней после того как она посетила показ бренда Stella McCartney, который состоялся во время третьего дня Недели моды в Париже
Дизайнер представила женскую одежду на сезон осень-зима 2026-2027, а Айла пришла на мероприятие в куртке-бомбере из экокожи, которую носила как платье.