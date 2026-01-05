Красный ей идет: Кейт Хадсон продемонстрировала два эффектных платья в соблазнительном оттенке

Кейт Хадсон / © Associated Press

Кейт Хадсон после зимних праздников с семьей на курорте в Аспене, где недавно заметили ее маму на прогулке, актриса вернулась в Калифорнию, чтобы принять участие аж в двух мероприятиях. Сначала она поразила всех своим мерцающим платьем на кинофестивале в Палм-Спрингс, которое было от бренда Georges Chakra из коллекции осень-зима 2025.

Платье имело глубокое декольте, длинный шлейф и атласные банты по бокам. Также вся ткань наряда была расшита бисером. Волосы актриса собрала в высокую прическу, а ее макияж был нежным и лаконичным.

Кейт Хадсон / © Associated Press

На церемонии Кейт получила награду «Икона» за свою роль в фильме «Песня любви».

Кейт Хадсон / © Associated Press

На следующий день актриса снова надела красное платье, но уже от Stella McCartney из коллекции весна-лето 2026, которая переосмысливала классический голливудский гламур.

Платье было без бретелек и отличалось среди других глубоким вырезом в форме сердца, корсетом и эффектными складками на бедрах. Особый эффект «вау» создавался благодаря длинному шлейфу сзади.

Кейт Хадсон / © Associated Press

Свой изысканный образ актриса также дополнила бриллиантовыми украшениями и укладкой с легкими локонами. Однако во время трансляции едва не произошел конфуз, ведь Челси Хендлер едва не наступила Кейт на подол юбки.

Кейт Хадсон и Челси Хэндлер позади / © Associated Press