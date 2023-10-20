Красный ей к лицу: Эмили Ратажковски сфотографировали папарацци в Нью-Йорке

Это был действительно осенний наряд, который стоит взять на вооружение.
Известная американская модель Эмили Ратажковски стала мишенью для фотографов в Нью-Йорке на Манхэттене. Она была одета в короткое платье насыщенного красного цвета от бренда Loewe.
Наряд был из теплого трикотажа, объемным с драпировкой спереди и V-образным декольте, а дополнила она его сапогами на каблуках и небольшой квадратной сумкой.
Также Эмили распустила волосы, в руке несла солнцезащитные очки, а у в ушах у нее были любимые золотые серьги-кольца от бренда Jennifer Fisher.
Также она поделилась кадром в Instagram. На фото Эмили была в этом же платье и со своим псом по кличке Коломбо.
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