Красный ей к лицу: Эмили Ратажковски сфотографировали папарацци в Нью-Йорке

Это был действительно осенний наряд, который стоит взять на вооружение.

Известная американская модель Эмили Ратажковски стала мишенью для фотографов в Нью-Йорке на Манхэттене. Она была одета в короткое платье насыщенного красного цвета от бренда Loewe.

Наряд был из теплого трикотажа, объемным с драпировкой спереди и V-образным декольте, а дополнила она его сапогами на каблуках и небольшой квадратной сумкой.

Также Эмили распустила волосы, в руке несла солнцезащитные очки, а у в ушах у нее были любимые золотые серьги-кольца от бренда Jennifer Fisher.

Эмили Ратажковски / Фото: Getty Images

Также она поделилась кадром в Instagram. На фото Эмили была в этом же платье и со своим псом по кличке Коломбо.

Эмили Ратажковски / Фото: Instagram Эмили Ратажковски

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