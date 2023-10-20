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Красный ей к лицу: Эмили Ратажковски сфотографировали папарацци в Нью-Йорке

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
69
Время на прочтение
1 мин
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Красный ей к лицу: Эмили Ратажковски сфотографировали папарацци в Нью-Йорке

Эмили Ратажковски / Фото: Getty Images

Это был действительно осенний наряд, который стоит взять на вооружение.

Известная американская модель Эмили Ратажковски стала мишенью для фотографов в Нью-Йорке на Манхэттене. Она была одета в короткое платье насыщенного красного цвета от бренда Loewe.

Наряд был из теплого трикотажа, объемным с драпировкой спереди и V-образным декольте, а дополнила она его сапогами на каблуках и небольшой квадратной сумкой.

Также Эмили распустила волосы, в руке несла солнцезащитные очки, а у в ушах у нее были любимые золотые серьги-кольца от бренда Jennifer Fisher.

Эмили Ратажковски / © Getty Images
Эмили Ратажковски / Фото: Getty Images

Также она поделилась кадром в Instagram. На фото Эмили была в этом же платье и со своим псом по кличке Коломбо.

Эмили Ратажковски / © Instagram Эмили Ратажковски
Эмили Ратажковски / Фото: Instagram Эмили Ратажковски

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Дата публикации
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