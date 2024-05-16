Красный ей к лицу: красивую Рианну заметили на улице в День матери с возлюбленным

36-летняя Рианна замечена после вечера кино со своим возлюбленным ASAP Rocky в Трайбеке. Пару сфотографировали в День матери 12 мая в Нью-Йорке, где они сейчас проводят время.

Певица и предпринимательница выглядела стильно и эффектно, она надела наряд красного цвета, который включал юбку от Jawara Alleyne из коллекции весна-лето 2024, а также топ от Comme des Garcons из коллекции осень-зима 2003.

Дополняли ее лук черные босоножки от Amina Muaddi, прозрачные высокие перчатки Maison Margiela и клатч от Gucci. Особое внимание в образе привлекли украшения, поскольку Рианна также надела гламурные очки от Chanel с кристаллами, большие серьги и часы с бриллиантами от Jacob & Co Custom.

Рианна / Фото: Getty Images

Волосы Рианна распустила и сделала макияж. Также под прицел фотографов попал и ASAP Rocky, но он надел синий кардиган и черные штаны.

Рианна и ASAP Rocky / Фото: Getty Images

Напомним, что Рианна и ее возлюбленный ASAP Rocky воспитывают двух сыновей, разница в возрасте которых составляет всего год. В мае 2022 года певица родила сына Ризза, а в августе 2023-го – Риота. Исполнительница ранее делилась, что мечтает о большой семье, а еще хочет стать мамой дочери.

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