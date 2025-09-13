- Дата публикации
Шоу-бизнес
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 30
- Время на прочтение
- 1 мин
Красный ей к лицу: актриса Кэти Холмс посетила Неделю моды в Нью-Йорке
Ее яркий обырз был выдержан в одном цвете.
Актриса Кэти Холмс, которая имеет негласный статус нью-йоркской модницы, появилась на показе бренда FFORME весна-лето 2026. Мероприятие прошло в рамках Недели моды.
Кэти выбрала для своего появления на модном событии ярко-красный ансамбль, который включал платье макси с небольшим шлейфом, высокой горловиной и длинными рукавами, которое было сшито из сатиновой ткани и имело заниженую линию талии. Также на актрисе было пальто-жилет с воротом, но без пуговиц, и красные туфли. Ее образ дополняла красная помада на губах и простая прическа с распущенными волосами.
Помимо Недели моды актриса также часто демонстрирует свой стиль на улицах города, ведь ее часто фотографируют папарацци. Например, сентябрь она начала не изменяя себе — прогулялась по Нью-Йорку в нарядах, которые стоит взять на заметку каждой, ведь они сочитали лаконичность, городской шик и удобство.
Также на Неделе моды свои коллекции презентовали такие культовые американские дизайнеры как Ральф Лорен и Майкл Корс.