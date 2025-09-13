ТСН в социальных сетях

Красный ей к лицу: актриса Кэти Холмс посетила Неделю моды в Нью-Йорке

Ее яркий обырз был выдержан в одном цвете.

Юлия Каранковская
Кэти Холмс

Кэти Холмс / © Getty Images

Актриса Кэти Холмс, которая имеет негласный статус нью-йоркской модницы, появилась на показе бренда FFORME весна-лето 2026. Мероприятие прошло в рамках Недели моды.

Кэти выбрала для своего появления на модном событии ярко-красный ансамбль, который включал платье макси с небольшим шлейфом, высокой горловиной и длинными рукавами, которое было сшито из сатиновой ткани и имело заниженую линию талии. Также на актрисе было пальто-жилет с воротом, но без пуговиц, и красные туфли. Ее образ дополняла красная помада на губах и простая прическа с распущенными волосами.

Кэти Холмс / © Getty Images

Кэти Холмс / © Getty Images

Помимо Недели моды актриса также часто демонстрирует свой стиль на улицах города, ведь ее часто фотографируют папарацци. Например, сентябрь она начала не изменяя себе — прогулялась по Нью-Йорку в нарядах, которые стоит взять на заметку каждой, ведь они сочитали лаконичность, городской шик и удобство.

Также на Неделе моды свои коллекции презентовали такие культовые американские дизайнеры как Ральф Лорен и Майкл Корс.

Кэти Холмс / © Getty Images

Кэти Холмс / © Getty Images

Кэти Холмс / © Associated Press

Кэти Холмс / © Associated Press

Кэти Холмс / © Associated Press

Кэти Холмс / © Associated Press

Кэти Холмс / © Getty Images

Кэти Холмс / © Getty Images

Кэти Холмс / © Getty Images

Кэти Холмс / © Getty Images

Кэти Холмс / © Associated Press

Кэти Холмс / © Associated Press

Кэти Холмс / © Getty Images

Кэти Холмс / © Getty Images

Кэти Холмс / © Getty Images

Кэти Холмс / © Getty Images

Кэти Холмс / © Getty Images

Кэти Холмс / © Getty Images

Кэти Холмс / © Getty Images

Кэти Холмс / © Getty Images

Кэти Холмс с мамой Кейтлин / © Getty Images

Кэти Холмс с мамой Кейтлин / © Getty Images

Кэти Холмс / © Getty Images

Кэти Холмс / © Getty Images

Кэти Холмс / © Getty Images

Кэти Холмс / © Getty Images

Кэти Холмс / © Getty Images

Кэти Холмс / © Getty Images

Кэти Холмс / © East News

Кэти Холмс / © East News

Кэти Холмс / © Getty Images

Кэти Холмс / © Getty Images

Кэти Холмс / © Getty Images

Кэти Холмс / © Getty Images

Кэти Холмс / © Getty Images

Кэти Холмс / © Getty Images

Кэти Холмс / © Getty Images

Кэти Холмс / © Getty Images

Кэти Холмс / © Associated Press

Кэти Холмс / © Associated Press

Кэти Холмс / © Associated Press

Кэти Холмс / © Associated Press

Кэти Холмс / © Getty Images

Кэти Холмс / © Getty Images

Кэти Холмс / © Getty Images

Кэти Холмс / © Getty Images

Кэти Холмс / © Getty Images

Кэти Холмс / © Getty Images

Кэти Холмс / © Getty Images

Кэти Холмс / © Getty Images

Кэти Холмс / © Getty Images

Кэти Холмс / © Getty Images

Кэти Холмс / © Getty Images

Кэти Холмс / © Getty Images

Кэти Холмс / © Getty Images

Кэти Холмс / © Getty Images

Кэти Холмс / © Associated Press

Кэти Холмс / © Associated Press

Кэти Холмс / © Getty Images

Кэти Холмс / © Getty Images

