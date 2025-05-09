Красный ей к лицу: модель Алина Байкова блистала на премьере фильма в Нью-Йорке

Алина Байкова

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Модель Алина Байкова родом из города Кропивницкий и сейчас живет в Нью-Йорке, где ведет свой бизнес и посещает светские мероприятия. В последнее время звезду редко можно было увидеть на красных дорожках, однако на этой неделе она вновь порадовала поклонников, когда посетила показ фильма «Школа мистера Пингвина».

Алина носила на мероприятии яркий наряд красного цвета, который был ей очень к лицу. Модель сочетала мини-юбку с ассиметричным подолом и бахромой, с кожаной рубашкой.

Алина Байкова / Фото: instagram.com/alina_baikova

Свои роскошные ноги модель подчеркнула черными туфлями на высоких каблуках, а в руке держала клатч с цветами. Также Байкова уложила волосы в высокую прическу, а также сделала свой любимый макияж, акцентом в котором были красные губы.

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Алина Байкова / Фото: instagram.com/alina_baikova

Несмотря на то, что Алина активно работает и даже развивает собственный бизнес, она, к сожалению, практически не участвует в модных показах. Но иногда украинскую звезду можно также увидеть на таких мероприятиях, как Каннский кинофестиваль, который проходил во Франции. Однакжды модель появилась на красной дорожке этого события в мини-платье с нецензурной фразой о российском диктаторе Путине — F*ck you Putin. Таким образом Алина решила напомнить всему миру, что в Украине продолжается война и россияне ежедневно убивают украинцев.

Алина Байкова / © Getty Images Алина Байкова / © Getty Images Алина Байкова / © Getty Images Алина Байкова / © Getty Images Алина Байкова / © Getty Images Алина Байкова / © Getty Images Алина Байкова / © Getty Images Алина Байкова / © Getty Images Алина Байкова / © Associated Press Алина Байкова / © Associated Press