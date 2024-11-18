Красный ей очень к лицу: Тильда Суинтон надела обтягивающее платье с множеством складок

Платье подчеркнуло стройную фигуру звезды.
Совсем недавно актриса Тильде Суинтон отпраздновала свое 64-летие - ее день рождения был 5 ноября. Вчера же она появилась на церемонии в Лос-Анджелесе по случаю вручения премии Governors Awards.
Тильда выдрала красное обтягивающее платье от бренда Standing Ground очень необычного дизайна. Дело в том, что наряд имел длинные рукавами, небольшой шлейф и множество складок. Спереди платье украшали бусины, которые создавали замысловатый узор.
Дополнила она свой лук туфлями на каблуках и ярким макияжем. Волосы Тильды было уложены в высокую прическу, а брови она осветлила, поэтому казалось, что они вообще отсутствовали на ее лице.
Мероприятие актриса посетила с коллегой по фильму "Комната по соседству" Джулианной Мур и конорежиссером Педро Альмодовар. Мур была в черном платье от Proenza Schouler из коллекции весна-лето 2025 с креативными рукавами.
Читайте также:
- В свитере с рукавами-бахромой и красных туфлях: стильная Тильда Суинтон на улицах Нью-Йорка
- В элегантном ансамбле и с кружевным веером: эффектный выход Тильды Суинтон
- В асимметричном платье и голубых туфлях: Тильда Суинтон на Венецианском кинофестивале